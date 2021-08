Piłka nożna. W UEFA Youth League z Deportivo La Coruna

Juniorzy starsi Pogoni poznali rywali w rozgrywkach UEFA Youth League. Mistrzowie Polski w swojej kategorii wiekowej zmierzą się z mistrzem Hiszpanii - Deportivo La Coruna. Pierwszy mecz odbędzie się 29 września przy Twardowskiego. Rewanż trzy tygodnie później w Hiszpanii.

Do walki o tytuł najlepszej młodzieżowej drużyny na Starym Kontynencie przystąpi 64 zespoły. Połowa z nich to kluby, które wywalczyły awans do seniorskiej Ligi Mistrzów. Grono pretendentów uzupełniają mistrzowie krajowych rozgrywek juniorskich z trzydziestu dwóch najwyżej sklasyfikowanych federacji rankingu UEFA. Wśród nich znaleźli się również juniorzy starsi Pogoni Szczecin, którzy w poprzednim sezonie triumfowali w Centralnej Lidze Juniorów U18.

Przed rozpoczęciem losowania Europejska Federacja Piłkarska dokonała podziału drużyn ze względu na kryterium geograficzne. Wśród potencjalnych rywali granatowo-bordowych oprócz Deportivo La Coruna były m.im Sparta Praga, PAOK Saloniki, Hajduk Split i MTK Budapeszt.

Podczas losowania portowcy poznali również potencjalnego rywala w II rundzie UEFA Youth League. Jeśli juniorzy Pogoni pokonają Deportivo La Coruna, zmierzą się ze zwycięzcą pary Żalgiris Wilno/Maccabi Hajfa. Mecze drugiej rundy zostaną rozegrane 3 i 24 listopada.

(woj)