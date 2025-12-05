Piłka nożna. W sobotę Pogoń z Radomiakiem

Latem w Radomiu gospodarze rozbili portowców. Fot. Pogoń Szczecin SA/Wiola UFLAND

W sobotę o godz. 14.45 na stadionie przy ul. Twardowskiego odbędzie się się ostatni w tym roku i zarazem pierwszy w rewanżowej rundzie mecz portowców w piłkarskiej ekstraklasie, w którym Pogoń Szczecin podejmie Radomiaka i będzie miała możliwość zrehabilitować się za lipcowy pogrom w Radomiu 1:5 oraz za dwa ostatnie nieudane występy, w lidze (porażka 0:2 z GKS-em w Katowicach) i Pucharze Polski (przegrana 0:1 z łódzkim Widzewem na stadionie im. Floriana Krygiera).

Szczecinianie stracili już definitywnie szanse udziału w europejskich rozgrywkach poprzez zdobycie Pucharu Polski i matematycznie znikome są szanse na wywalczenie w ekstraklasie miejsca premiowanego grą w Lidze Mistrzów czy Lidze Konferencji Europy, ale w tym roku - z uwagi na lepszą postawę polskich zespołów w międzynarodowej rywalizacji - nie trzy jak zazwyczaj, ale aż cztery drużyny, wywalczą europejskie przepustki, więc mimo aż 6-punktowej straty do premiowanej czwórki, jest teoretyczna szansa, by zniwelować straty. Aby tak się stało, trzeba jednak zacząć zwyciężać i to już teraz, w rywalizacji z Radomiakiem! Jak to jednak zrobić, gdy drużyna jest bez formy, poraniona niepowodzeniami i z wieloma słabymi punktami... Pamiętajmy też, że Duma Pomorza w sobotę zakończy rozpoczęty 24 listopada 13-dniowy serial czterech ligowo-pucharowych spotkań, a w takich maratonach w ostatnich sezonach portowcy grają regularnie z meczu na mecz coraz słabiej! Czas by wreszcie przełamać to fatum, ale czy trener Thomas Thomasberg zdoła zmobilizować swoich podopiecznych i czy pod koniec sezonu mają oni wystarczający zapas sił by rywalizować na ekstraklasowym poziomie?

- Po dobrym starcie, który zanotowaliśmy po moim przyjściu do Pogoni, ostatni okres jest rozczarowujący - powiedział T. Thomasberg. - Nie osiągamy rezultatów, których oczekuję. Dobrze zaczęliśmy, ale teraz mamy swoje problemy. Wszyscy musimy podnieść się mentalnie i poradzić sobie z tą sytuacją. Jesteśmy teraz ranni, ale w sobotę musimy już być silni!

W ligowej rywalizacji Pogoń ma nieco korzystniejszy bilans pojedynków z Radomiakiem (których nie było zbyt wiele), bo z 11 spotkań, wygrała 5, 2 zremisowała i 4 przegrała, co dało korzystniejszą różnicę bramek 18-12. Ostatnie zmagania nie napawają jednak optymizmem, bo w trzech ostatnich zawodach granatowo-bordowi doznawali porażek, a dodajmy, że osiem poprzednich potyczek kończyło się bezkompromisowo bez remisów. W PP kluby zmierzyły się tylko raz, a Duma Pomorza wygrała na wyjeździe 2:0.

W sobotę w naszej drużynie nie wystąpią kontuzjowani od dawna Leo Borges oraz Renyer i prawdopodobnie także odsunięci ostatnio nawet od ławki rezerwowych Kacper Kostorz i Marian Huja, choć występu Portugalczyka z rumuńskimi korzeniami nie można wykluczyć, bo defensywa bez niego, nie spisywała się dużo lepiej... Wiadomo też, że w drużynie radomskiej nie zagra 26-letni gwinejski pomocnik Ibrahima C., który grał w niemal każdym dotychczasowym spotkaniu, lecz teraz został zawieszony w prawach zawodnika przez klub, a oto stosowny komunikat: „Radomiak SA informuje, że Ibrahima C. został zawieszony w prawach zawodnika w związku z pojawieniem się informacji wymagających wyjaśnienia przez właściwe organy. Nasz klub stanowczo potępia wszelkie zachowania naruszające obowiązujące prawo. Jednocześnie, do momentu zakończenia postępowania klub nie będzie komentował szczegółów ani odnosił się do spekulacji medialnych". Radomska prokuratura potwierdziła doniesienia o 3-misięcznym tymczasowym aresztowaniu Gwinejczyka.



„Kolędowanie z Portowcami"

Przed meczem już o godz. 12.45 Pogoń zaprasza wszystkich kibiców, także tych, którzy nie mają biletów na pojedynek z Radomiakiem, na tradycyjne „Kolędowanie z Portowcami”, które zawsze odbywało się na stadionie, a tym razem zorganizowane zostanie w Rodzinnym Porcie Kibica na koronie stadionu w okolicach boiska nr 4 między ulicami Witkiewicza i Karłowicza i tam będzie można już teraz nastroić się na nadchodzące radosne święta Bożego Narodzenia. Wspólne świętowanie kibiców i sportowców potrwa do mniej więcej godz. 14.15, czyli zakończy się pół godziny przed pierwszym gwizdkiem, aby każdy spokojnie zdążył zająć swoje miejsca na trybunach. Kolędowanie na Twardowskiego to wydarzenie dla każdego, od najmłodszych dzieci po najstarszych stażem kibiców. W programie znajdzie się m.in. wspólne kolędowanie i śpiewanie piosenek świątecznych wraz ze szczecińskimi artystami, a także wizyty gości specjalnych i Gryfusa. Przygotowano też quizy i konkursy z nagrodami oraz atrakcje takie jak piłkarzyki czy cornhole, a obowiązkowym punktem programu będzie strefa Świętego Mikołaja oraz świąteczna fotobudka, w której będzie można zrobić pamiątkowe zdjęcia. ©℗

W 18. kolejce grają

PIĄTEK

Lechia - Górnik 20.30

SOBOTA

Arka - Motor 12.15

POGOŃ - Radomiak 14.45

Zagłębie - Widzew 17.30

Piast - Legia 20.15

NIEDZIELA

Termalica - Jagiellonia 12.15

Cracovia - Lech 14.45

Raków - GKS Katowice 17.30

PONIEDZIAŁEK

Korona - Wisła 19.00

Tabela po 17 kolejkach

1. Górnik Zabrze 30 27-19 9 3 5

2. Jagiellonia Białystok 28 27-18 8 4 3

3. Wisła Płock 28 20-11 7 7 2

4. Raków Częstochowa 26 25-22 8 2 6

5. Lech Poznań 25 27-24 6 7 3

6. Radomiak Radom 25 33-28 7 4 6

7. Cracovia Kraków 25 23-19 7 4 5

8. Korona Kielce 23 20-18 6 5 6

9. Zagłębie Lubin 22 28-23 5 7 4

10. GKS Katowice 20 23-27 6 2 8

11. POGOŃ Szczecin 20 26-30 6 2 9

12. Widzew Łódź 20 25-26 6 2 9

13. Motor Lublin 20 22-26 4 8 4

14. Legia Warszawa 19 19-18 4 7 5

15. Arka Gdynia 18 14-32 5 3 9

16. Lechia Gdańsk 17 32-35 6 4 7

17. Termalica Nieciecza 16 22-34 4 4 9

18. Piast Gliwice 14 16-19 3 5 7

Lechia -5 pkt. za zaległości finansowe

