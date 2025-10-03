Piłka nożna. Z Piastem o przełamanie

Przed rokiem pogoń wygrała z Piastem 1:0 po golu zdobytym z dobitki po rzucie karnym w ostatnich sekundach doliczonego czasu... Fot. Dariusz GORAJSKI

W piątek o godz. 20.30 na stadionie przy ul. Twardowskiego piłkarze ekstraklasowej Pogoni Szczecin zmierzą się z Piastem Gliwice, a portowców po raz pierwszy poprowadzi nowy trener, niespełna 51-letni Duńczyk Thomas Thomasberg, który będzie chciał przerwać fatalną serię trzech kolejnych porażek granatowo-bordowych.

W ekipie gliwickiego Piasta kontuzjowany od dłuższego czasu jest Andreas Katsantonis, więc Cypryjczyka z tego powodu z pewnością nie zobaczymy w piątkowym spotkaniu. Poza tym przeciwko Pogoni nie zagra też Adrian Dalmau, który będzie musiał pauzować z powodu czerwonej kartki otrzymanej w ostatnim starciu z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. W naszym zespole z urazami w ostatnim czasie zmagają się Leonardo Borges i Kacper Smoliński, a ponadto nie wystąpi Marian Huja, który będzie musiał pauzować z uwagi na 4 żółte kartki.

Pogoń rozegra 43. w historii mecz o ligowe punkty z Piastem, a nasz dotychczasowy bilans potyczek z gliwiczanami jest korzystny. Portowcy wygrali 17 spotkań, 14 zremisowali i 11 przegrali, a różnica bramek wynosi: 48-36. W ostatnich latach bilans meczów o punkty z Piastem jest jednak dość wyrównany, a wiosną w Gliwicach przegraliśmy 1:2. Przy Twardowskiego ostatni raz gościliśmy zespół Piasta niemal dokładnie rok temu wygrywając szczęśliwie 1:0. W ostatnich sześciu ligowych spotkaniach zanotowaliśmy trzy remisy, dwie porażki oraz jedno zwycięstwo. Ciekawostką jest fakt, że w ostatnich trzech pojedynkach nie było remisów. W Pucharze Polski kluby zmierzyły się 3 razy (zawsze na Twardowskiego) i dwukrotnie górą była Duma Pomorza, a raz triumfowali gliwiczanie.

(mij)

W 11. kolejce grają

PIĄTEK

Lechia - Wisła 18.00

POGOŃ - Piast 20.30

SOBOTA

Termalica - Widzew 14.45

Radomiak - Zagłębie 17.30

Arka - Cracovia 20.15

NIEDZIELA

Jagiellonia - Korona 12.15

Raków - Motor 14.45

GKS Katowice - Lech 17.30

Górnik - Legia 20.15

Tabela po 10 kolejkach

1. Górnik Zabrze 19 15-8 6 1 3

2. Korona Kielce 18 14-7 5 3 2

3. Jagiellonia Białystok 18 16-12 5 3 1

4. Cracovia Kraków 18 17-10 5 3 1

5. Wisła Płock 17 11-6 5 2 2

6. Legia Warszawa 15 12-6 4 3 2

7. Lech Poznań 15 17-16 4 3 2

8. Zagłębie Lubin 13 20-13 3 4 2

9. Radomiak Radom 12 17-18 3 3 4

10. Motor Lublin 11 11-14 2 5 2

11. Raków Częstochowa 11 10-13 3 2 4

12. POGOŃ Szczecin 10 14-19 3 1 6

13. Widzew Łódź 10 13-13 3 1 6

14. Termalica Nieciecza 9 13-17 2 3 5

15. Arka Gdynia 9 5-14 2 3 5

16. GKS Katowice 8 11-21 2 2 6

17. Piast Gliwice 7 7-9 1 4 3

18. Lechia Gdańsk 6 18-25 3 2 5

Lechia -5 pkt. za zaległości finansowe