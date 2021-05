Piłka nożna. W pucharach Pogoń bez Kucharczyka

Europejska federacja piłkarska UEFA potwierdziła zawieszenie piłkarza Pogoni Szczecin Michała Kucharczyka w pięciu pojedynkach europejskich pucharów.

Kara 5 spotkań zawieszenia to efekt czerwonej kartki, którą Michał Kucharczyk otrzymał 16 sierpnia 2018 roku w meczu rewanżowym III rundy eliminacyjnej Ligi Europy pomiędzy Legią Warszawa a Football 1991 Dudelange. Był to ostatni jego występ na arenie europejskiej.

Pogoń, gdy tylko stało się pewne, że awansuje do pucharów, przygotowując listę zawodników uprawnionych do gry w eliminacjach Europa Conference League, wystąpiła do UEFA o wyjaśnienie, czy kara nałożona na Michała Kucharczyka jako zawodnika Legii Warszawa, dotyczy także okresu jego występów w barwach Pogoni w bieżącej edycji pucharów. Do klubu dotarło wyjaśnienie UEFA, iż kara 5 meczów obejmuje wszelkie kluby, w jakich Kucharczyk będzie uprawniony do występowania w europejskich pucharach, a tym samym zawieszenie zawodnika obowiązuje bezwzględnie na 5 meczów. Decyzja europejskiej federacji jest ostateczna od 27 września 2018 r. i Pogoni nie przysługuje w tym zakresie droga odwoławcza. Oznacza to, że w przypadku pozytywnego scenariusza i awansów zespołu do kolejnych etapów, piłkarz będzie mógł zagrać dopiero w rewanżu IV rundy eliminacyjnej Europa Conference League edycji 2021/2022.

Przypomnijmy, że dzięki III miejscu w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie, Pogoń uzyskała prawo gry w kwalifikacjach Ligi Konferencji Europy i przystąpi do rywalizacji od I rundy eliminacyjnej bez rozstawienia. Losowanie odbędzie się 15 czerwca, a mecze I rundy zaplanowano na 8 i 15 lipca.

