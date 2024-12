Piłka nożna. W Nowy Rok wreszcie Pogoń ze Stalą Stocznia!

Noworoczne spotkanie na Kresowej Anno Domini 2024. Fot. archiwum

Po wielu latach przerwy, wreszcie znowu odbędzie się noworoczny mecz piłkarskich oldbojów Pogoni Szczecin i Stali Stocznia, a spotkanie rozpocznie się w środę o godz. 12 na boisku przy ul. Kresowej.

Podobne mecze odbywały się przez lata, najczęściej no boisku przy ul. Witkiewicza, a rywalem portowców najczęściej była właśnie szczecińska Stal lub drużyna Reszty Świata, a na zawody przychodziło też wielu spragnionych piłki kibiców. Od kilku lat oldboje Pogoni spotykali się jednak wyłącznie we własnym gronie, na boisku pod namiotem i bez kibiców, co nie było chyba najlepszym rozwiązaniem... Na szczęście w tym roku nastąpił powrót do dobrej tradycji!

Nowy Rok na sportowo będzie witany też w wielu innych miejscach, m.in. w Gryfinie na boisku ze sztuczną trawą przy ul. Sportowej, gdzie o godz. 12 oldboje miejscowego Energetyka zagrają z sędziami piłkarskimi ZZPN oraz w Policach na Euroboisku przy ul. Piaskowej, gdzie w samo południe spotkają się sportowcy Ogniska TKKF Tytan, a o godz. 14 wewnętrzny mecz zagrają oldboje Chemika Police. ©℗ (mij)