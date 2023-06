Piłka nożna. W IV lidze Flota jeszcze bez awansu...

Piłkarze Floty (w niebiesko-białych strojach) pokonali w niedzielę Bałtyk Koszalin. Fot. Piotr Zgraja/Facebook

Piłkarze IV ligi mają przyspieszony finisz, bo w ciągu czterech dni rozegrali dwie kolejki i została im już tylko jedna seria gier, więc w najbliższy weekend poznamy wszystkie rozstrzygnięcia z wyjątkiem baraży.

W Wałczu punkty straciła Flota Świnoujście, który tylko zremisowała z miejscowym Orłem 0:0. Potknięcie lidera wykorzystała Polski Cukier Kluczevia Stargard, która pokonała w Policach Chemika 4:0, a bramki zdobyli: Kacper Dudek (2), Michał Magnuski i Tomasz Purczyński. Hutnik Szczecin przegrał u siebie z rezerwami Błękitnych Stargard aż 0:4, zaś Iskierka po bramkach: Daniela Augusto, Jakuba Pożyczki oraz Kacpra Tokarewicza zwyciężyła u siebie Rasela Dygowo 3:1.

W niedzielnym meczu na szczycie Flota Świnoujście pokonała u siebie Bałtyk Koszalin 3:1. Bramki dla gospodarzy z rzutów karnych zdobyli: Kamil Poźniak i Roman Dziuba, a trzeciego gola dołożył Michał Stasiak. Dla gości trafił Seweryn Kozakowski. Przed ostatnią kolejką zespół znad morza ma dwa punkty przewagi nad Polskim Cukrem Kluczevią Stargard, która wygrała na wyjeździe z Raselem Dygowo 4:1, a bramki dla stargardzian strzelili: Kacper Dudek (2), Michał Magnuski i Radosław Surma. Iskierka Szczecin uległa na wyjeździe Gwardii Koszalin 2:3, a gole dla gości zdobyli: Miłosz Kraśniewicz i Dominik Grochowski. W meczu drużyn zagrożonych o przysłowiowe sześć punktów, Orzeł Wałcz pokonał u siebie Chemika Police 1:0, a zwycięską bramkę strzelił w drugiej połowie Vincenzo Riccio, zaś Hutnik Szczecin w przegrał w Gościnie z miejscowym Olimpem 2:6.

W ostatniej kolejce Flocie do awansu wystarczy remis. Z IV ligi na pewno spadają Gavia Choszczno i Hutnik Szczecin. Obecnie na trzecim spadkowym miejscu jest Dąb Dębno, który powalczy o miejsce barażowe z MKP Szczecinek, do którego traci jeden punkt. Jeżeli Vineta nie utrzyma się w III lidze, to oba zespoły spadną z IV ligi. Na miejscach barażowych są obecnie Chemik Police i MKP Szczecinek. ©℗ (PR)