Piłka nożna. Świt i Mirand wygrywają w IV lidze

Rezerwy Świtu odniosły pierwsze zwycięstwo w IV lidze. Fot. Świt Szczecin/Facebook

W województwie zachodniopomorskim rozegrano II kolejkę piłkarskiej IV ligi, która była udana dla zespołów z grodu Gryfa.

Mirand Szczecin pokonał na wyjeździe Spartę Gryfice 2:1, a bramki dla szczecinian zdobyli: Damian Gałosz i w ostatniej akcji meczu Paweł Olejnik. Dla miejscowych trafił Kamil Wiśniewski.

- W pierwszej połowie Sparta była częściej przy piłce, ale to my mieliśmy więcej sytuacji bramkowych i dzięki temu, po bramce Gałosza wyszliśmy na prowadzenie - powiedział po spotkaniu Krzysztof Sobieszczuk, trener Miranda Szczecin. - Wiedzieliśmy, że w drugiej połowie Sparta zacznie słabnąć, dlatego wprowadziliśmy kilka zmian ofensywnych, aby mocniej zaatakować, co udało się w 95 minucie, gdy po stałym fragmencie gry do bramki trafił Olejnik.

Rezerwy Świtu Szczecin wyraźnie pokonały u siebie drugi zespół Błękitnych Stargard 5:1. Bramki dla ekipy z północnego Szczecina zdobyli: Kacper Żendełek (2), Oskar Szczepanik, Kacper Gołębiewski i Kacper Horoszko. Dla gości honorowe trafienie zaliczył Maciej Rodzoch.

- Był to szybki i otwarty mecz, ale to my mieliśmy bardziej doświadczony zespół - powiedział po wygranym pojedynku Tomasz Brzozowski, szkoleniowec Świtu. - Do przerwy prowadziliśmy 3:0, a po zmianie mieliśmy jeszcze dwie okazje na zamknięcie meczu, a potem goście zdobyli bramkę na 3:1. Na szczęście uspokoiliśmy sytuację i zdobyliśmy kolejne gole.

Grający już w piątek Bałtyk Koszalin pokonał na wyjeździe Darłovię Darłowo 3:0, a golami podzielili się: Michał Wiewióra, Dawid Sokołowski, zaś jedno trafienie było samobójcze. Dla Darłovii to druga porażka z rzędu, a dla Bałtyku drugie zwycięstwo.

Gwardia Koszalin wygrała u siebie z Gryfem Kamień Pomorski 1:0, a zwycięskie trafienie zaliczył w drugiej połowie Robert Smutek.

Również skromnie wygrała Ina Goleniów, która pokonała u siebie Gavię Choszczno 1:0, a bramkę w końcówce meczu zdobył Michał Wieczorkiewicz.

Biali Sądów rozgromili na własnym boisku Mechanika Bobolice aż 7:2, a bramki dla sądowian zdobyli: Grzegorz Magnuski (2), Michał Kosiński, Wołodymir Skorochod, Nikoloz Chachidze, Jewgenij Zadereiko i Kacper Sykut. Dla gości trafili: Michał Kasztelan i Michał Barański.

Orzeł Wałcz uratował u siebie punkt z beniaminkiem Astrą Ustronie Morskie, remisując 2:2. Goście wygrywali po golach Daniela Chyły i Marcela Korony, ale do wyrównania doprowadzili: Vincenzo Riccio i Konrad Trzmiel. ©℗ (PR)