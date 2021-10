Piłka nożna. W III lidze remis rezerw, przełamanie Kluczevii i niedzielny Świt

POGOŃ II Szczecin - POGOŃ Nowe Skalmierzyce 0:0

W pojedynku dwóch Pogoni żadnemu z zespołów nie udało się znaleźć sposobu na defensywę rywala, a mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Dla portowców jest to pierwszy punkt zdobyty od 2 października, który pozwolił powiększyć przewagę nad strefą spadkową.

– Na pewno był to inny mecz niż te, do których przyzwyczailiśmy, bo zawsze to my jesteśmy nastawieni ofensywnie i szukamy przewagi w posiadaniu piłki, a w sobotę to rywale zmusili nas do obrony - powiedział trener szczecinian Paweł Ozga. - Trzeba jednak oddać chłopakom, że bronili bardzo ofiarnie i kompaktowo. W niektórych meczach brakowało nam charakteru, a teraz pod względem wolicjonalnym wznieśliśmy się na wyżyny. Piłkarsko musimy jednak od siebie wymagać znacznie więcej.

ZAWISZA Bydgoszcz - KLUCZEVIA Stargard 0:1 (0:1); 0:1 Michał Magnuski (44).

Stargardzianie odnieśli swoje pierwsze III-ligowe zwycięstwo w tym sezonie i to tym cenniejsze, że z byłym ekstraklasowiczem.

- Pierwsza połowa była wyrównana, a gra toczyła się głównie w środku pola, a tuż przed przerwą zdobyliśmy gola po strzale Michała Magnuskiego bezpośrednio z rzutu wolnego z około 20 metrów - powiedział trener Kluczevii Marcin Narkun. - Po zmianie stron cofnęliśmy się do defensywy, a bydgoszczanie najgroźniejsi byli po stałych fragmentach gry, ale udało nam się dowieźć pierwszą wygraną do końca. Dodam, że nie rezygnowaliśmy z kontrataków i mieliśmy nawet akcje dwa na jeden, ale zabrakło finalizacji…

KOTWICA Kołobrzeg - POLONIA Środa Wielkopolska 0:0

GKS Przodkowo - BAŁTYK Koszalin 0:1 (0:0); 0:1 Krystian Kąkol (74).

BŁĘKITNI Stargard - ELANA Toruń 1:0 (1:0); 1:0 Adrian Kwiatkowski (5).

JAROTA Jarocin - ŚWIT Skolwin mecz odbędzie się dopiero w niedzielę o godz. 14, a powodem jest czwartkowy występ szczecinian w Pucharze Polski przeciwko Legii Warszawa.

