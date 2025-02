Piłka nożna. Vineta wraca do gry

Vineta Wolin po niedawnych zawirowaniach ostatecznie będzie kontynuować rywalizację w III lidze piłkarskiej. Klub, który przed kilkoma tygodniami poinformował o wycofaniu drużyny z rozgrywek, w weekend przekazał, że jednak do tego nie dojdzie. Zespół wiosną poprowadzi trener Adam Gołubowski, który już w sezonie 2007/2008 pełnił tę funkcję awansując Vinetą do IV ligi.

„Zarząd Vinety Wolin z radością informuje, że nasza drużyna przystąpi do rywalizacji w nadchodzącej rundzie III ligi, walcząc o utrzymanie na wyżej wymienionym poziomie rozgrywek. Nie udałoby się to bez nieocenionego wsparcia sponsorów, którzy zobowiązali się do finansowego wspierania drużyny do końca sezonu 2024/25, a także bez zaangażowania tych, którzy nigdy nie odpuszczają. Serdeczne podziękowania kierujemy na ręce wieloletniego prezesa Vinety Wolin Jacka Kowalczyka, prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Adama Celińskiego oraz burmistrz Wolina Ewy Grzybowskiej, za ich osobiste zaangażowanie" - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu z Wolina.

