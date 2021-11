Piłka nożna. Urodziny Zahovića i powrót do treningów

W poniedziałek 26. urodziny świętuje piłkarz ekstraklasowej Pogoni Szczecin - Luka Zahović. Słoweński napastnik urodził się 15 listopada 1995 r. w portugalskim Guimaraes, gdzie w tamtym czasie występował jego ojciec, legenda słoweńskiej piłki – Zlatko Zahović.

W swojej seniorskiej karierze L. Zahović grał w NK Maribor (196 meczów/81 goli), NK Verzej (9 meczów/3 gole) oraz SC Heerenveen (8 meczów). Pierwsze piłkarskie kroki stawiał natomiast w hiszpańskiej Valencii oraz portuglaskiej Benfice. Ma za sobą grę w fazie grupowej Ligi Mistrzów (1 gol) oraz w reprezentacji Słowenii (9 meczów). Jest pięciokrotnym mistrzem Słowenii, a dwa razy wywalczył miano najlepszego strzelca ligi. W Pogoni Szczecin zagrał do tej pory w 43 meczach, w których zanotował 6 goli i 5 asyst.

Na urodziny dostał prezent, jakim jest możliwość udziału od wtorku we wspólnych treningach całego zespołu, przygotowującego się do niedzielnego meczu ze Śląskiem Wrocław (21 listopada, godz. 15). Pod koniec minionego tygodnia zakończyła się jego kwarantanna (oraz Macieja Żurawskiego i Mariusza Fornalczyka) gdyż kontrolne badania SARS-CoV-2 wykazały wynik dodatni u całej trójki. Od soboty zawodnicy trenują indywidualnie. W poniedziałek przeszli dodatkową serię badań u doktora Mariusza Pietrzaka. Zawodnicy zostali osłuchani, a także wykonano im badania m.in. EKG oraz USG brzucha i serca. Ich wyniki dały odpowiedź na pytanie, czy są już gotowi na to, by powrócić do treningów drużynowych.

- Wydaje się, że u całej trójki choroba na szczęście nie pozostawiła żadnych znamion – mówi dr Mariusz Pietrzak. – Wszyscy są w dobrym stanie i mogą wrócić do treningów drużynowych. Poza tym będą oczywiście pozostawać pod stałą obserwacją.

(oprac. mij)