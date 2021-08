Piłka nożna. Udany rewanż Pogoni z Piastem

kOLO

2021-08-08 20:18:04

zAHOVIC nawet do pustej bramki nie może trafić. Miał leżącego bramkarza, mógł przymierzyć dokładnie a nie na siłę. Z takiego bliska pudło, to już lepiej jakby zakręcił z piłką i próbował jeszcze raz....Kilera to w tej drużynie nie ma oj nie...ten nasz gol to brzydota sezonu....ale nieważne...są trzy punkty, ale gdyby nie plecy gliwic to piłka w ogóle do bramki by chyba nie poleciała....