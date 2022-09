Piłka nożna, turystyka. Roman Przybyłowicz nie żyje

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 września, będąc na wyjeździe w rodzinnych Bieszczadach, zmarł prezes klubu PTTK Wkrzanie i wiceprezes PTTK ROS śp. Roman Przybyłowicz.

Praktycznie do ostatnich dni życia Roman Przybyłowicz zaangażowany był w działalność turystyczną, która była jego drugą pasją, bo wcześniej przez wiele lat angażował się aktywnie w działalność na rzecz sportu wyczynowego. Przez ponad 50 lat działał w Hutniku Szczecin, pełniąc różne funkcje, aż został prezesem klubu, który w jego czasach był wielosekcyjny, bo oprócz wiodącej drużyny piłki nożnej, którą dwukrotnie z trenerem Ireneuszem Aksiuczycem wprowadzał do III ligi, było też żeglarstwo, tenis stołowy, a szachiści grali w II lidze i byli bliscy awansu do ekstraklasy.

Uroczystość pogrzebowa śp. Romana Przybyłowicza odbędzie się w czwartek 8 września o godz 12 w kaplicy na Cmentarzu Centralnym.

Do zobaczenia, Przyjacielu, na niebiańskich stadionach i szlakach turystycznych!