Piłka nożna. Przygotowania portowców do rundy wiosennej

Nowy trener asystent portowców Patrik Persson. Fot. Pogoń Szczecin SA

Po zremisowanym 2:2 ekstraklasowym meczu piłkarzy szczecińskiej Pogoni z Radomiakiem Radom, większość zawodników szczecińskiej drużyny udała się już na przerwę urlopową, a pozostali jeszcze do piątku włącznie będą pracować przy Twardowskiego w ramach tzw. roztrenowania. Po przerwie świąteczno-noworocznej portowcy powrócą do klubu 3 stycznia.

REKLAMA

Pierwsze dwa dni po powrocie z urlopów upłyną szczecińskim sportowcom pod znakiem testów medycznych. Od 5 do 12 stycznia podopieczni trenera Thomasa Thomasberga mają pracować na własnych obiektach. W tym okresie rozegrają również jeden mecz sparingowy, z przeciwnikiem, który zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. 13 stycznia granatowo-bordowi wylecą na zgrupowanie do tureckiego Belek (Sueno Hotels Deluxe Belek), gdzie spędzą 11 dni i rozegrają dwa spotkania kontrolne. Rywalami naszego zespołu będą czeski FK Jablonec (18 stycznia) i serbski Radnik Surdulica (23 stycznia).

Po powrocie z Turcji, od 25 stycznia aż do wyjazdowego meczu 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Motorem w Lublinie, który odbędzie się 1 lutego o godz. 12.15, nasi piłkarze ponownie będą pracować na własnych obiektach na Twardowskiego.

* * *

Do sztabu pierwszej drużyny Pogoni dołącza Patrik Persson, a szwedzki szkoleniowiec będzie pełnił rolę trenera asystenta Duńczyka Thomasa Thomasberga.

Persson jest absolwentem Uniwersytetu w Örebro, na którym uzyskał tytuł magistra wychowania fizycznego i pedagogiki, a także dyplom trenera piłkarskiego. Posiada również licencję UEFA A. W swoim trenerskim życiorysie ma pracę w charakterze asystenta trenera i trenera od stałych fragmentów gry w IFK Göteborg, trenera od stałych fragmentów gry w IFK Norrköping oraz norweskim Sarpsborg 08. Wiedzę i międzynarodowe doświadczenie miał także okazję poszerzać pracując w tajskim Uthai Thani FC. Przez ostatni rok nowy członek sztabu szkoleniowego Pogoni pełnił rolę trenera od stałych fragmentów gry w drużynie Mjällby AIF, z którą w 2025 roku wywalczył pierwsze w jej historii mistrzostwo Szwecji. (mij)

REKLAMA