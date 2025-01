Piłka nożna. Trener Świtu w Jagiellonii! We wtorek pierwszy trening na Skolwinie

Na zdjęciu: Tomasz Byszko po przyjściu do Szczecina. Fot. Świt Szczecin

Nieoczekiwanie ze sztabu szkoleniowego zespołu beniaminka piłkarskiej II ligi Świtu Szczecin odszedł asystent trenera Tomasza Kafarskiego - 32-letni Tomasz Byszko, który będzie kontynuował karierę jako asystent Artura Siemieńca w drużynie PKO BP Ekstraklasy Jagiellonii Białystok, będącej aktualnym mistrzem Polski i uczestnikiem fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy.

Pochodzący z Gdańska Tomasz Byszko, posiadający licencję UEFA A, pracował dotąd m.in. jako asystent trenera Piotra Stokowca w Lechii Gdańsk czy asystent trenera Grzegorza Mokrego w Podbeskidziu Bielsko-Biała. Jako pierwszy trener prowadził drugą drużynę Lechii Gdańsk, a także zespół U-19 klubu z Gdańska w Centralnej Lidze Juniorów. Przed przyjściem do Szczecina, co miało miejsce we wrześniu ubiegłego roku, pełnił rolę asystenta w litewskim FK TransINVEST w tamtejszej ekstraklasie.

We wtorek piłkarze Świtu rozpoczynają przygotowania do rundy wiosennej i pierwsze wspólne zajęcia odbędą się na Skolwinie pod balonem, a od środy drużyna trenować będzie na boisku przy ul. Kresowej. W planach jest też zgrupowanie, być może zagraniczne. Przypomnijmy, że indywidualne treningi skolwinian zaczęły się już wcześniej.

W przerwie zimowej ze szczecińskiego klubu odeszło dwóch bramkarzy; Artur Sandach po skróconym wypożyczeniu powrócił do I-ligowej Polonii Warszawa, a Przemysławowi Matłoce zakończył się kontrakt. Po III-ligowych wypożyczeniach powróciło zaś dwóch zawodników: bramkarz Piotr Słowikowski z Floty Świnoujście i pomocnik Adam Ładziak z Wybrzeża Rewalskiego Rewal. Działacze Świtu prowadzą rozmowy w sprawie pozyskania doświadczonego golkipera lub utalentowanego młodzieżowca na tę pozycję. ©℗ (mij)