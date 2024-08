Piłka nożna. Trener Gustafsson odchodzi z Pogoni do Arabii Saudyjskiej

„Jens znalazł się w sytuacji, w której nie moglibyśmy mu odmówić” – stwierdził w komunikacie dyrektor pionu sportowego Pogoni Dariusz Adamczuk. „Otrzymał świetną ofertę, idzie do ligi, w której grają topowi w skali świata piłkarze. Dla nas to również powód do dumy, że kolejny trener, który pracował w Pogoni, trafia do klubu z silniejszej ligi” – podkreślił Adamczuk.

Komentarze

Piotr 2024-08-15 15:54:40 Powodzenia Panie Trenerze. Z tym składem nawet Murinio niczego by nie osiągnął. Za krótka kołderka.

@kibic 2024-08-15 15:37:39 a ty sobie zapewne myslisz że z tym zarządem i tym składem ktokolwiek ugra cos więcej?

@Kibic 2024-08-15 15:22:51 Ciekawe, jakie będzie stanowisko po sezonie, jak się okaże, że środek tabeli to max.

@kibic 2024-08-15 14:53:46 Ty niemoto.Z tą drużyną żaden trener nie jest w stanie niczego osiągnąć bo się nie da.Oni są jak budowlańcy z Ukrainy.Zarobić a się nie narobić.Kasa ustalona w kontrakcie i reszta w du*ie

krecik 2024-08-15 14:50:44 jest taki szczecinski trener ze jakiej druzyny sie nie dotknął to spadała z ligi a on zawsze widział same pozytywy choc szatnie miał cała przeciwko sobie nikt mu nie wierzył bo ciagle kalkulował i był nieszczery ; ,teraz pracuje z młodymi i tez efekt marny a mnie zastanawia czego on moze ich nauczyc?????

Y 2024-08-15 14:47:04 W Pogoni to teraz bida z nędzą,kto normalny będzie tam siedział? Kogo mogli to sprzedali,nowych nie kupili a Szwed to wszystko widział i dał nogę.Wcale Mu się nie dziwię.

koordynator 2024-08-15 14:34:05 pogoń własnie straciła najlepszego trenera w lidze;(...nie podoba mi sie polityka kadrowa mroczka i adamczuka ale jedno im trzeba przyznac : reke do trenerów mają bezbłędną...gustaffson był lepszym trenerem nawet od runjaica..trzeba miec nadzieję ze kolejny trener będzie równie trafiony.Arabi maja znakomity skauting trenerski w europie i kota w worku nigdy by nie wzięli..Dziękujemy trenerze Gustaffson, dobra robota.

Jprd 2024-08-15 14:32:24 Od razu, po przeczytaniu pierwszych słów widać, że się znasz....., kibic. Jprd