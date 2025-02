Piłka nożna. Transfery z Ameryki Południowej. Renyer w Pogoni, Rojas w drodze

Brazylijczyk Renyer jest pierwszym nabytkiem Pogoni w 2025 roku. Fot. Pogoń Szczecin

Zgodnie z zapowiedziami nowego prezesa Nilo Effori Pogoń dokonała pierwszego w nowym roku transferu. Nowym zawodnikiem Pogoni został Brazylijczyk Renyer, a wkrótce do klubu ma dołączyć Chilijczyk Benjamin Rojas.

Renyer, który może grać na pozycji pomocnika lub napastnika, we wtorek rozpoczął okres adaptacyjny od treningów w trzecioligowych rezerwach, ale docelowo ma dołączyć do ekstraklasowego składu. Brazylijski 22-latek jest wychowankiem Santosu FC, klubu, w którym pierwsze piłkarskie kroki stawiały takie gwiazdy światowego futbolu jak Pele i Neymar. W I zespole zadebiutował 30 stycznia 2020 roku, w wieku zaledwie 16 lat. Ciekawie rozwijającą się karierę Renyera w legendarnym klubie wyhamowały urazy kolana, które w 2020 i 2022 roku wykluczyły go z gry na kilka miesięcy. W 2023 roku Brazylijczyk został piłkarzem Guarani FC. W tym zespole zanotował trzy mecze. Umowę z klubem rozwiązał w sierpniu 2024 roku i od tamtej pory pozostawał wolnym zawodnikiem. Ze szczecińskim klubem podpisał umowę do końca sezonu 2027/28.

Wkrótce szeregi Pogoni ma zasilić jeszcze dwóch kolejnych piłkarzy. Nowy wiceprezes klubu Karol Zaborowski w mediach społecznościowych, zapowiedział, że jednym z nich będzie Benjamin Rojas. Chilijczyk ma 23 lata i jest wolnym zawodnikiem po nieprzedłużeniu kontraktu z CD Palestino. W przeszłości kariera młodzieżowego reprezentanta Chile, podobnie jak Brazylijczyka Renyera, została zahamowana przez poważną kontuzję.

(woj)