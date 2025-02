Piłka nożna. Pogoń Szczecin ma nowego właściciela, Nilo Effori prezesem [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

Brytyjska firma United Sports Investments Limited kupiła 85 proc. akcji występującej w ekstraklasie piłkarskiej Pogoni Szczecin. Nowym prezesem został Nilo Effori. Jego celem na ten sezon jest walka o Puchar Polski i awans do europejskich pucharów.

„12 lutego w Domie Maklerskim wpisano nowego większościowego właściciela Pogoń Szczecin SA., spółkę United Sports Investments Limited. Objęła ona 45725 akcji, czyli 100 procent dotychczas należących do spółki EPA, co stanowi prawie 85 proc. akcjonariatu Pogoni” – poinformował na specjalnej konferencji prasowej Tomasz Brzozowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Pogoni.

W piątek nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało nowy zarząd klubu. Prezesem został Nilo Effori, mieszkający w Londynie, a mający korzenie brazylijskie i włoskie. Wiceprezesem został Karol Zaborowski, biznesmen ze Szczecina, z którym Forri poznał się podczas grudniowego meczu Pucharu Polski pomiędzy Pogonią i Zagłębiem Lubin. Jednocześnie odwołano dotychczasowy, trzyosobowy zarząd spółki. Z posadami pożegnali się prezes Jarosław Mroczek i wiceprezesi Dariusz Adamczuk oraz Łukasz Machiński.

„Odchodzę ze stanowiska prezesa dokładnie po 14 latach i czterech dniach. Historia osądzi te moje kadencje zarządzania” – przyznał na pożegnanie Mroczek.

„Jestem prawnikiem w dziedzinie piłki nożnej. Od lat doradzam klubom i prezesom w klubach piłkarskich. Niebawem zorganizuję konferencję, na której opowiem jaki mamy plan na Pogoń. Mamy także współinwestorów z Brazylii i Europy, którym spodobał się pomysł na klub ze Szczecina i go zaakceptowali” – poinformował Effori.

Nowy większościowy właściciel przejmuje spółkę z koniecznością spłaty ponad 50-milionowego zadłużenia.

„Mam świadomość tego, że część to zobowiązania krótko terminowe, inne średnio- i długoterminowe. Wszystkie zostaną spłacone w odpowiednim czasie” – zapewnił nowy prezes.

Dodał przy tym, że ma wieloletni plan na funkcjonowanie klubu, a restrukturyzacja rozpocznie się natychmiast. W założeniach krótkoterminowych drużyna ma się jeszcze w tym sezonie bić o Puchar Polski oraz trzecie miejsce w lidze.

„W przyszłym tygodniu zaprezentujemy trzech nowych zawodników, którzy mają być kluczowymi wzmocnieniami zespołu. Jednak ważniejsze dla nas będzie przygotowanie do kolejnego sezonu. Będę rozmawiał z każdym z obecnych piłkarzy na temat ich przyszłości w zespole, a także z trenerem, by wskazał jakich nowych zawodników potrzebował będzie do drużyny na kolejne rozgrywki” – powiedział Effori.

Na pytanie dlaczego United Sports Investments Limited zainwestował w Pogoń, Effori odparł: „Widziałem mecze Pogoni i ten zapał kibiców. Niczym się nie różni od tego, który znam z Anglii. Ponadto klub ma rewelacyjną infrastrukturę. Przewyższającą niektóre kluby w Premier League. To są podstawy, na których chcemy budować ten klub. Wiem, że Pogoń jeszcze nie ma zdobytego żadnego trofeum. Nasz biznesplan zakłada osiągnięcie takich celów. W dalszej perspektywie interesuje nas też sukces na arenie europejskiej. Zainwestowaliśmy w Pogoń. Myślimy o niej w perspektywie długookresowej i jak mówią w Wielkiej Brytanii, teraz dla Pogoni krew, pot i łzy”.

Klub nie zamierza także rezygnować z zarządzania stadionem miejskim przy ul. Twardowskiego.

„Zdajemy sobie sprawę, że jest to ogromny koszt. Jednak chcemy, tutaj także organizować eventy oraz koncerty, by te koszty zminimalizować” – dodał wiceprezes Zaborowski.

