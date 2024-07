Piłka nożna. Transfery last minute

Przed inauguracją II ligi i debiutanckim meczem z KKS 1925 Kalisz Świt Skolwin ogłosił kolejne dwa transfery. Szczecińskiego beniaminka wzmocnili ofensywny pomocnik Aron Stasiak i bramkarz Krystian Michalski.

25-letni Aron Stasiak ma za sobą debiut w piłkarskiej ekstraklasie w barwach Pogoni. W portowej jedenastce nie znalazł jednak uznania w oczach kolejnych trenerów i był wypożyczany do Górnika Łęczna, Wigier Suwałki i Olimpii Elbląg. Miniony sezon spędził w Kotwicy Kołobrzeg, z którą awansował do I ligi. Nowy nabytek Świtu rozegrał 21 spotkań w Kotwicy, a łącznie piłkarz ma na swoim koncie 29 występów w I lidze oraz 88 gier na drugoligowych boiskach. Do Świtu przeszedł na zasadzie transferu definitywnego.

Skład Świtu wzmocnił także mierzący 190 cm wzrostu 20-letni bramkarz Krystian Michalski, który w minionym sezonie również reprezentował barwy Kotwicy. W ekipie z Kołobrzegu wystąpił w 15 meczach II ligi i jednym pucharowym. Natomiast w sezonach 2021/22 oraz 2022/23 występował w młodzieżowych drużynach hiszpańskiej CF La Nuncia. Michalski został do Świtu wypożyczony na rok.

(woj)