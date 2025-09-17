Piłka nożna. Tomasz Grzegorczyk tymczasowym trenerem Pogoni Szczecin

Fot. Pogoń Szczecin S.A

44-letni Tomasz Grzegorczyk poprowadzi piłkarzy Pogoni Szczecin po tym, jak we wtorek z funkcją trenera rozstał się Robert Kolendowicz. Grzegorczyk ostatnio pełnił funkcję asystenta Kolendowicza.

Do Pogoń Grzegorczyk przybył przed rokiem z Arki Gdynia. Wcześniej był trenerem Górnika Polkowice, Resovii Rzeszów, Olimpii Elbląg i Błękitnych Stargard.

Zanim zaczął prowadzić zespoły polskie, przez kilka lat trenował nieodległe od Szczecina niemieckie zespoły z niższych lig: Torgelower SV i TSG Neusterlitz.

