Piłka nożna. Thomas Thomasberg rozpoczyna pracę z Pogonią. Grosickiego chciał poznać już wcześniej

Nowy trener Pogoni Thomas Thomasberg (z lewej) wraz z prezesem Alexem Haditaghim. Fot. Jerzy CHWAŁEK

Thomas Thomasberg po raz pierwszy zasiądzie jutro na ławce trenerskiej Pogoni. Duńczyk ma za zadanie szybko odmienić oblicze zespołu, a przede wszystkim poprawić jego daleką pozycję w tabeli Ekstraklasy.

Kim jest i co osiągnął duński trener, który za kilkanaście dni skończy 51 lat, a życie poświęcił piłce nożnej. Był zawodnikiem dwóch klubów duńskich, Alborga i Midtjylland, grających na poziomie Superligi, a z tym pierwszym dwukrotnie był mistrzem kraju. Występował na pozycji defensywnego pomocnika. W Midtjylland rozpoczęła się jego kariera trenerska, którą ukoronował zdobyciem mistrzostwa w sezonie 2023/24. W międzyczasie zdobył Puchar Danii z klubem Randers FC (2020/21), a oba kluby prowadził również w europejskich pucharach. Swoją wiedzę i doświadczenie chce przełożyć na pracę i sukcesy z Pogonią.

– Jeśli ktoś mnie zna z poprzednich klubów, to wie, że jestem pragmatykiem. Nie przywiązują się do jednego ustawienia taktycznego drużyny. Taktyka musi być dopasowana do piłkarzy i ich formy w danym momencie. Ważnym elementem są też stałe fragmenty gry – przedstawia swoją filozofię piłkarską szkoleniowiec Pogoni.

Jego związki z polską piłką były do tej pory znikome, a najlepiej znanymi mu naszymi rodakami są Adam Buksa i Arkadiusz Onyszko. Byłego napastnika Pogoni trenował w Midtjylland przez 14 miesięcy.

– Miałem dobry kontakt z Buksą i dużo rozmawialiśmy, a po podpisaniu umowy z Pogonią Adam pogratulował mi, zachwalając miejsce, do którego trafiłem – mówi Thomasberg.

Zna też polskiego bramkarza Arkadiusza Onyszkę, z którym rywalizował na duńskich boiskach jako piłkarz. Zdradził, że gdy był trenerem Midtjylland chciał ściągnąć do siebie… Kamila Grosickiego, ale nic z tego nie wyszło.

Jednak co się odwlecze to nie uciecze, i Duńczyk będzie trenerem „Grosika” w barwach Dumy Pomorza.

Prezes Alex Haditaghi przedstawiając nowego szkoleniowca, nazwał go zwycięzcą i liderem, oraz brakującym ogniwem w Pogoni. Sam trener nie ukrywa swoich celów i zamiarów.

– Wiem, że Pogoń w historii jeszcze nie zdobyła mistrzostwa Polski. Teraz stała się dla mnie czymś bardzo ważnym, chcę wygrywać i prowadzić drużynę do zwycięstw – deklaruje nowy szkoleniowiec Portowców.

Jerzy Chwałek