Piłka nożna. Tajemnice Pogoni!

Co tak naprawdę planuje prezes Pogoni? Fot. Ryszard PAKIESER

We wtorek na stadionie występującej w ekstraklasie Pogoni Szczecin odbyła się konferencja prasowa poświęcona finansom klubu i na wstępie dowiedzieliśmy się, że odwołane zostało walne zgromadzenie spółki, mające zakończyć się przed spotkaniem z dziennikarzami.

Powodem odwołania zgromadzenia są zaawansowane rozmowy z kolejnym inwestorem - o którym nie padło żadne konkretne słowo - zainteresowanym kupnem większościowego pakietu akcji Pogoni będących w posiadaniu firmy EPA Jarosława Mroczka. Nowy termin zgromadzenia ustalono na 31 stycznia i jeśli dojdzie do sprzedaży akcji, na wspomnianym sejmiku wybrane zostaną nowe władze klubu.

Na wtorkowej konferencji omówiona została bieżąca sytuacja klubu oraz sprawozdanie za sezon 2023/24. W spotkaniu z mediami wzięli udział prezes zarządu Jarosław Mroczek, przewodniczący rady nadzorczej Tomasz Brzozowski oraz dyrektor ekonomiczny Piotr Derkowski. Dowiedzieliśmy się, że strata za ubiegły sezon wyniosła blisko 9 mln zł, a by jej nie było, gdyby portowcy wywalczyli Puchar Polski. Obecnie Pogoń jest zadłużona na blisko 50 mln zł, na co składa się 30 mln zł pożyczek (oprocentowanych ok. 9%) oraz 19 mln zł wymagalnych zobowiązań bieżących. Zdaniem prezesa Pogoni nie grozi jednak spadek ani brak licencji. Jeśli chodzi o obecny sezon, to klub zaplanował zyski ze sprzedaży zawodników w wysokości 21 mln zł, wywalczenie III miejsca w lidze lub zdobycie Pucharu Polski oraz utrzymanie wysokiej frekwencji na trybunach. Gołym okiem widać jednak, że pierwszy punkt jest w rażącej sprzeczności z drugim i trzecim...

Receptą na problemy ma być kolejny sponsor, tym razem już podobno wiarygodny i uczciwy, który w pierwszej kolejności pokryje długi Pogoni, a następnie wprowadzi klub na właściwe tory. Do czasu podpisania umowy, Pogoń konsultuje z potencjalnym inwestorem wyprzedaż piłkarzy i tak uczyniono m.in. w przypadku Wahana Biczachczjana. Jeśli do podpisania umowy nie dojdzie (co ma nastąpić najpóźniej do 15 lutego, by można było jeszcze wykorzystać ostatnie dni okienka transferowego, trwającego w Polsce do 23 lutego), Pogoń wdroży „długofalową politykę oszczędnościową". Gdyby jednak umowy z obecnym chętnym do zainwestowania w Dumę Pomorza nie udało się podpisać, to w kolejce jest jeszcze wielu innych chętnych inwestorów, rozmowy z którymi zamrożono do czasu rozstrzygnięcia obecnych pertraktacji.

Zapowiada się więc na kolejny serial z inwestorami, a naszym zdaniem rozmowy jak zwykle zostaną przerwane niemal na finiszu pod byle pretekstem. Obyśmy się mylili, bo z tego co się dzieje w ostatnim czasie, widać że patent obecnego prezesa i jego firmy EPA na prowadzenie klubu się wyczerpuje... Czy jednak Jarosław Mroczek tak naprawdę chce sprzedać sportową spółkę, której przychody są wielomilionowe i co roku rosną? ©℗ (mij)