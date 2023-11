Piłka nożna. Szczecinianki wyeliminowane z Pucharu Polski

Piłkarki GKS w Pucharze Polski zrewanżowały się Pogoni za ligową porażkę. Foto: Ryszard PAKIESER

W spotkaniu 1/16 Pucharu Polski kobiet, piłkarki Pogoni Szczecin przegrały z mistrzem Polskim GKS Katowice. Była to pierwsza w tym sezonie porażka szczecińskich zawodniczek, o tyle bolesna, że eliminuje je z rozgrywek.

1/16 Pucharu Polski: GKS Katowice - POGOŃ Szczecin 4:1 (2:0); 1:0 Olszewska (29), 2:0 Olszewska (42), 2:1 Olszewska (47 samobójcza), 3:1 Słowińska (65), 4:1 Włodarczyk (82).

Pogoń Szczecin: Palińska - Radochońska (90 Michalczyk), Brzozowska, Bużan, Litwiniec, Łaniewska (69 Garbowska), Brodzik, Zdunek, Giętkowska, Crim, Oleszkiewicz.

Gospodarze nie stanęli na wysokości zadania i z powodów technicznych nie przeprowadzili transmisji z tego meczu, choć był to pojedynek wicelidera i lidera Orlen Ekstraligi kobiet. W 29. minucie GKS objął prowadzenie, a po rzucie rożnym ładnym strzałem popisała się Joanna Olszewska. Przed przerwą ta sama zawodniczka podwyższyła wynik spotkania, zdobywając bramkę głową po asyście Klaudii Słowińskiej.

Drugą połowę dobrze rozpoczęły szczecinianki. Już w 47. minucie Zofia Giętkowska popędziła lewą stroną boiska i podała piłkę do Jaylen Crim, ale jej zagranie nieszczęśliwie przecięła Olszewska, notując trafienie samobójcze. Później mocniej zaatakowały katowiczanki, a najbliższa gola była Anita Turkiewicz. Trzecia bramka dla "Gieksy" to piękny strzał z 30 metrów Słowińskiej. Po tym trafieniu Pogoń przejęła inicjatywę i mogła zdobyć bramkę kontaktową, a szczególnie aktywna była Crim. Czwarty cios dla Dumy Pomorza to dwójkowa akcja Dżesiki Jaszek i Julii Włodarczyk i skuteczna finalizacja tej drugiej. W końcówce meczu Zuzanna Radochońska zderzyła się z jedną z piłkarek GKS-u, niefortunnie upadła na murawę i musiała opuścić boisko na noszach. ©℗ (PR)