Piłka nożna. Szczecinianie w kadrach

Natan Ława podczas ubiegłorocznego sparingu Pogoni z GKS-em Katowice. Fot. Pogoń Szczecin SA

Piłkarska reprezentacji Polski do lat 17 wkrótce rozpocznie zgrupowanie, a następnie uda się na turniej towarzyski do Hiszpanii, gdzie zagra z Estonią (18 lutego o godz. 14), Szkocją (21 lutego o godz. 11) i Szwecją (23 lutego o godz. 17), a wśród wybrańców selekcjonera Piotra Kobiereckiego znaleźli się m.in.: Kuba Bochniarz, Natan Ława i Sebastian Rojek (wszyscy Pogoń Szczecin) oraz wychowanek szczecińskiej Arkonii Jakub Gliwa (Legia Warszawa).

Na zgrupowanie selekcyjne piłkarskiej reprezentacji Polski do lat 16, które odbędzie się w Pruszkowie od 17 do 19 lutego, powołania otrzymali m.in.: Grzegorz Bakuła, Adrian Jaster i Borys Sawala (wszyscy Pogoń Szczecin) oraz Nikodem Licznerski (FASE Szczecin).

(mij)

