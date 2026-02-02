Poniedziałek, 02 lutego 2026 r. 
Piłka nożna. Pogoń wygrała z III-ligowcem

Data publikacji: 02 lutego 2026 r. 19:42
Fot. Pogoń Szczecin SA  

Piłkarze ekstraklasowej Pogoni Szczecin, w meczu kontrolnym rozegranym w formule 2 x 35 minut i zamkniętym dla kibiców, pokonali III-ligowych Błękitnych Stargard, a w granatowo-bordowych barwach na boisku pojawili się zawodnicy, którzy nie wystąpili w niedzielnym przegranym spotkaniu ligowym w Lublinie lub zagrali w nim bardzo krótko. 

Piłkarski sparing: Pogoń Szczecin - Błękitni Stargard 3:2 (0:1); 0:1 Mateusz Piotrowski (6 karny), 0:2 Krystian Sanocki (39), 1:2 Maciej Wojciechowski (41), 2:2 Jan Biegański (66), 3:2 Maciej Wojciechowski (69).

POGOŃ: Krzysztof Kamiński - Hussein Ali, Andrzej Ossowski,  Leo Borges (48 Miłosz Kurzydłowski) - Jakub Lis, Kacper Smoliński, Mor N'Diaye, Jan Biegański - Maciej Wojciechowski, Jacek Czapliński (61 Kacper Stanowski), Patryk Paryzek

Już w 6. minucie w szczecińskim polu karnym został sfaulowany jeden ze stargardzian, a jedenastkę wykorzystał Piotrowski. Później Pogoń dłużej utrzymywała się przy piłce, ale dogodnych sytuacji Portowcy nie mieli zbyt wiele. Po zmianie stron szybko wynik podwyższył Sanocki, a Pogoń błyskawicznie odpowiedziała kontaktowym golem po strzale z dystansu Wojciechowskiego. Granatowo-bordowi uzyskali dość wyraźną przewagę, a w 66. minucie Biegański wyrównał znakomitym strzałem z 20 metrów z rzutu wolnego. Na minutę przed końcem Szczecinianie przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę po indywidualnej akcji Wojciechowskiego. (mij)

