Piłka nożna. Szczecinianie awansowali do A Klasy

SALOS rozgromił Future. Fot. Marzena SIKORA

Odbył się pierwszy etap baraży o prawo gry w piłkarskiej Klasie Okręgowej. Pomorzanin Przybiernów uległ Drawie Drawsko Pom. 1:2, która w finale podejmie Rurzycę Nawodna. Mechanik Warnice pokonał Orła Grzędzice 2:0 i w finale podejmie Orła Łoźnica. Gwardia II Koszalin pokonała Błękitnych Pomierzyn 3:2 i w finale podejmie Passata Bukowo Morskie. W czwartym finale Rybak Trzebież podejmie Sarmatę Dobra.

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Poznaliśmy też nowych A-klasowiczów, wśród których są dwa szczecińskie zespoły: SALOS, który wygrał na boisku przy ul. Witkiewicza najbardziej przekonująco, bo aż dziewięcioma golami (bramki zdobyli: Damian Kmieciak 3, Filip Sikora 2, Igor Wydmuszek 2, Antoni Mazur i Igor Procyk) oraz Kick-Off. A oto wyniki baraży o prawo gry w A Klasie: SALOS Szczecin - Future Szczecin 9:0, Kick Off Szczecin - GKS II Kołbacz 5:5 (awans Szczecinian rzutami karnymi), Fala Gąski - Wicher Mierzym 3:2, Korona Człopa - Sad Chwiram 2:3, Orzeł Żeńsko - Czarni Marianowo 1:2, Gryf Maszewo - Promień Mosty 4:1, Czapla Czaplinek - Wicher Rąbino 1:4, Grot Gorawino - Sowianka Sowno 1:2, Kłos II Pełczyce - Iskra Lutówko 2:6, Błękitni III Stargard - Zalew Stepnica 5:1. ©℗ (mij)





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