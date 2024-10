Piłka nożna. Szalony mecz z Chorwacją

Były trener Pogoni i kilku innych polskich klubów Michał Probierz, aktualny selekcjoner naszej kadry, ma teraz sporo spraw do przemyślenia... Fot. Ryszard PAKIESER

Piłkarska reprezentacja Polski, z etatowym kapitanem Robertem Lewandowskim na ławce rezerwowych do 62. minuty, zremisowała z Chorwacją, choć ostatni kwadrans grała w przewadze liczebnej po czerwonej kartce bramkarza gości...

Mecz 4. kolejki Grupy 1 Dywizji A Ligi Narodów: POLSKA - CHORWACJA 3:3 (2:3); 1:0 Piotr Zieliński (5), 1:1 Borna Sosa (19), 1:2 Petar Sučić (24), 1:3 Martin Baturina (26), 2:3 Nicola Zalewski (45), 3:3 Sebastian Szymański (68).

POLSKA: Marcin Bułka - Jakub Kamiński (62 Michael Ameyaw), Paweł Dawidowicz (38 Kamil Piątkowski), Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Nicola Zalewski - Sebastian Szymański, Jakub Moder (62 Maximillian Oyedele), Piotr Zieliński (74 Bartosz Kapustka) - Karol Świderski (62 Robert Lewandowski), Kacper Urbański

CHORWACJA: Dominik Livaković - Ivan Perišić, Josip Šutalo, Martin Erlić (81 Nediljko Labrović), Joško Gvardiol, Borna Sosa - Martin Baturina (80 Luka Sučić), Petar Sučić, Luka Modrić, Andrej Kramarić (69 Mario Pašalić) - Igor Matanović (61 Ante Budimir)

Czerwona kartka: Livaković (76. minuta, Chorwacja, za brutalny faul na Lewandowskim). Żółte kartki: Zieliński - Gvardiol, Baturina, Budimir. Sędziował: Alejandro José Hernández (Hiszpania). Widzów: 56 103.

Polacy od pierwszych minut zaatakowali i już na początku objęli prowadzenie, przez pierwszy kwadrans grając wręcz koncertowo. Niestety, potem całkiem stanęli i w ciągu siedmiu minut stracili 3 gole. Kontaktową bramkę zdobyli jednak tuż przed przerwą i całą drugą połowę walczyli o punkty. Udało im się wyrównać, już po wejściu Lewandowskiego na boisko, który był asystentem przy wyrównującym golu. Na kwadrans przed końcem próbujący interweniować poza pole karnym Livaković brutalnie zaatakował nogę Lewandowskiego, za co sędzia ukarał go czerwoną kartką. Do końca spotkania Polacy szukali okazji do zdobycia zwycięskiego gola, jednak nie udało im się stworzyć dogodnych sytuacji podbramkowych.

W drugim dzisiejszym spotkaniu naszej grupy Szkocja bezbramkowo zremisowała z Portugalią.

1. Portugalia 10 7-3 3 1 0

2. Chorwacja 7 7-6 2 1 1

3. POLSKA 4 7-9 1 1 2

4. Szkocja 1 4-7 0 1 3

(mij)