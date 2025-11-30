Piłka nożna. Dąb lepszy od Mirandu

Pomeczowa radość piłkarzy z Dębna. Fot. MKS Dąb Dębno/Facebook

W ostatni weekend listopada rozegrano V rundę piłkarskiego Toyota Kozłowski Pucharu Polski ZZPN, a w najciekawszym pojedynku Mirand Szczecin przegrał po rzutach karnych z Dębem Dębno.

REKLAMA

MIRAND Szczecin - DĄB Dębno 1:1 (1:1) k. 0:3; 0:1 Maksym Bohdanow (15), 1:1 Dawid Zieliński (41).

Mecz rozegrano na sztucznej murawie przy ulicy Pomarańczowej. Po kwadransie Dąb prowadził, a bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego zdobył Maksym Bohdanow. Tuż przed przerwą do wyrównania doprowadził Dawid Zieliński. W rzutach karnych zdecydowanie lepsi byli goście, którzy po trzech seriach prowadzili 3:0, więc dalsze egzekwowanie jedenastek nie miało już sensu. Bohaterem meczu został bramkarz Dębu Jakub Banaś, który obronił wszystkie jedenastki. Dodajmy, że Dąb w tym sezonie w rozgrywkach ligowych i pucharowych nie przegrał jeszcze spotkania.

- Pierwsza połowa, a szczególnie pierwsze dwadzieścia minut było pod dyktando zespołu gości, który grał bardzo dobrze - powiedział po spotkaniu Krzysztof Sobieszczuk, trener Mirandu Szczecin. - Druga odsłona oscylowała wokół remisu i obie strony miały swoje sytuacje. Dziś los był lepszy dla zespołu z Dębna, któremu gratuluję przejścia do dalszej fazy rozgrywek.

W V rundzie do rozgrywek dołączyli IV-ligowcy i na starcie kilku z nich pożegnało się z rozgrywkami. Gavia Choszczno rozbiła na wyjeździe Inę Elektrobim Ińsko 4:0. Niespodzianką jest odpadnięcie z rozgrywek Bałtyku Koszalin, który przegrał po rzutach karnych z Astrą Ustronie Morskie 7:8. Dużym zaskoczeniem jest również porażka IV-ligowej Darłovii Darłowo, która przegrała na wyjeździe z grającym w A Klasie Mechanikiem Turowo 1:2. Podobnie było w meczu Błękitnych Pomierzyn (A Klasa) z rezerwami Błękitnych Stargard (IV liga), gdzie gospodarze gładko wygrali 4:0. W innych spotkaniach na uwagę zasługuje wysokie zwycięstwo Kotwicy Kołobrzeg z rezerwami Floty Świnoujście (8:0), jak i wygrana Białych Sądów z Calisią Kalisz Pomorski (9:0). W poprzednim sezonie Rega Trzebiatów walczyła w barażach o IV ligę, a teraz przegrała u siebie z Bizonem Cerkwica 3:4. Pojedynek pomiędzy zespołem Vimobilia Będzino, a Mechanikiem Bobolice nie doszedł do skutku, gdyż gospodarze zrezygnowali z organizacji meczu. Spotkanie rozstrzygnięto jako walkower na korzyść zespołu gości.

Wyniki: Ina Elektrobim Ińsko - AP Gavia Choszczno 0:4, Błękitni Pomierzyn - Błękitni II Stargard 4:0, Vimobilia Będzino - Mechanik Bobolice 0:3 vo, Victoria Sianów - Wieża Postomino 0:4, Kotwica Kołobrzeg - Flota II Świnoujście 8:0, Astra Ustronie Morskie - Bałtyk Koszalin 3:3 (karne 8:7), Mechanik Turowo - Darłovia Darłowo 2:1, Olimp Gościno - Sparta Gryfice 0:6, Prawobrzeże Świnoujście - Gryf Kamień Pomorski 0:2, Rega Trzebiatów - Bizon Cerkwica 3:4, Zorza Dobrzany - Światowid 63 Łobez 2:1, Calisia Kalisz Pomorski - Biali Sądów 0:9, Unia Dolice - Orzeł Wałcz 1:4, Pogoń Barlinek - Piast Chociwel 2:1, Gwardia II Koszalin - Gwardia Koszalin 0:5. ©℗ (PR)

REKLAMA