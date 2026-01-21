Piłka nożna. Świt lepszy od rezerw Pogoni

W akcji widzimy nowego bramkarza Świtu Marcela Mendesa-Dudzińskiego, a jak widać na zdjęciu, mocno pomaga mu jeden ze skolwinian, którzy grają w czerwonych koszulkach. Fot. Świt/Krzysztof PRUSKI

W środowe przedpołudnie na boisku przy ul. Pomarańczowej odbył się sparingowy mecz piłkarski, w którym czołowy zespół II ligi, czyli szczeciński Świt, pokonał III-ligowe rezerwy Pogoni Szczecin.

REKLAMA

Piłkarski sparing: ŚWIT Szczecin - POGOŃ II Szczecin 3:0 (1:0); 1:0 Dawid Kort (45 karny), 2:0 Kacper Żendełek (68), 3:0 Robert Obst (78).

ŚWIT (I połowa): Oskar Klon - Szymon Nowicki, Sebastian Rogala, Jędrzej Góral - Damian Ciechanowski, Kacper Wojdak, Dawid Kort, Jakub Zawadzki - Maciej Koziara, Krzysztof Ropski, Grzegorz Aftyka

ŚWIT (II połowa): Marcel Mendes-Dudziński - Adam Trzaskowski (70 Karol Maszało), Rafał Remisz, Dawid Kisły - Kacper Nowak, Jurij Tkaczuk, Robert Obst (83 Kacper Gołębiewski), Aleksander Woźniak - Kacper Żendełek, Mikołaj Lebedyński, Alan Dziuniak (70 Aleksander Michałeczko)

W spotkaniu sparingowym przygotowujący się do wiosennych rozgrywek na zgrupowaniu w Policach Świt, dość pewnie wygrał z III-ligowymi rezerwami Portowców, a w ekipie ze Skolwina widzieliśmy m.in. testowanego obrońcę Floty Świnoujście Trzaskowskiego, którym interesuje się też II-ligowy Sokół Kleczew. W składzie drużyny ze Stołczyńskiej widzieliśmy dwóch zawodników, pozyskanych zimą z klubów ekstraklasowych. Mogący grać na bocznej obronie lub w roli wahadłowego Zawadzki (Pogoń Szczecin) wystąpił w pierwszej połowie i tuż przed jej zakończeniem popisał się asystą przy golu otwierającym wynik spotkania. Bramkarz Mendes-Dudziński (Legia Warszawa) wszedł na boisko po przerwie i do końca zachował czyste konto.

Przez długi czas zawodów utrzymywał się bezbramkowy rezultat, ale w ostatniej groźnej akcji pierwszej połowy w polu karnym sfaulowany został Zawadzki, a jedenastkę pewnie wykorzystał rutynowany Kort i na przerwę II-ligowcy schodzili ze skromnym prowadzeniem. Świt podwyższył wynik meczu w końcówce drugiej połowy po celnych strzałach, najpierw ofensywnego pomocnika, urodzonego w Kanadzie 19-letniego Żendełka, a następnie doświadczonego stopera, tym razem występującego w roli defensywnego pomocnika Obsta. ©℗ (mij)

REKLAMA