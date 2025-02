Piłka nożna. Startują III-ligowcy, a Błękitni powalczą o awans

Jesienią Błękitni wygrali w Stargardzie z rezerwami Pogoni 2:1. Fot. Tadeusz SURMA

Podczas nadchodzącego weekendu zainaugurowane zostaną rozgrywki piłkarskiej III ligi, w której nasze województwo reprezentowane jest przez 5 klubów. Zwycięzca rozgrywek awansuje, a wicelider zagra w barażu, zaś trzy ostatnie drużyny spadną. Choć liczba ta może się zwiększyć, jeśli II ligę opuszczą zespoły z naszego makroregionu.

Samodzielnym liderem po 18 kolejkach są Błękitni Stargard, z których nikt nie odszedł, a powrócił Wojciech Fadecki, ostatnio występujący w Olimpii Elbląg, zaś pozyskano jeszcze Mikołaja Staniaka z Zagłębia Sosnowiec.

- Mamy obiecującą pozycję wyjściową i jak się nadarzy szansa na awans, to na pewno z niej nie zrezygnujemy, ale wiosna zawsze jest trudniejsza niż jesień... - powiedział prezes Błękitnych Robert Gajda.

W czołówce tabeli są też rezerwy Pogoni Szczecin, które chcą walczyć o jak najwyższą pozycję i zwycięstwo w każdym meczu. ale przede wszystkim przygotowywać zawodników pod kątem potrzeb pierwszego zespołu. Z drużyny odeszli: Yadegar Rostami (powrót do Iranu) i Martin Rachubiński (Zagłębie Lubin), a przybyli: Cyprian Włodarczyk (Wybrzeże Rewalskie), Marcel Juszczak (Vineta Wolin), Wiktor Kurzawa (Chemik Police) i Brazylijczyk Rynyer (Guarani Campinas), który w III-ligowej ekipie przechodzi aklimatyzację przed przejściem do pierwszego zespołu.

Flota Świnoujście jesienią przez długi czas liderowała w tabeli, ale potem przyszła zadyszka i skończyło się miejscem w środku stawki, a zimą doszło do ogromnych roszad w składzie. Odeszli: Ricard Karaev (powrót do Azerbejdżanu), Piotr Słowikowski (Świt Szczecin), Alessio Valion (Olimpia Elbląg), Roman Dziuba, Bartosz Krzysztofek (obaj Wybrzeże Rewalskie), Karol Ogórek (Biali Sądów?), Idris Momoh, Emerum Chibike (obaj powrót do Miedzi Legnica), Samuel Machlamäki, Sebastian Murawski, Eryk Sobków, Przemysław Toboła i Sebastian Weremko (wszyscy szukają klubów). Przybyli: Dariusz Krzysztofek, Kryspin Leśniak, Dmytro Jefimienko, Mateusz Zawarski (wszyscy Vineta Wolin), Adam Talarczyk (z juniorów), Adam Trzaskowski (Ina Goleniów), Kostiantyn Karaman (powrót ze Sparty Gryfice), Jakub Maszka (Star Starachowice), Sebastian Dzikowski (Vancouver), Javier Mateo Ortiz (Real Cundinamarca), a dojść może jeszcze 3 nowych.

O utrzymanie walczyć będzie Wybrzeże Rewalskie Rewal z którego odeszli: Dominik Siwiński (Warta Gorzów), Adam Ładziak (powrót do Świtu Szczecin), Kacper Piotrowski (Arkonia Szczecin), Filip Jędrzejczak, Konrad Żulpo (obaj wypożyczeni do Sparty Gryfice), Kajetan Wojtasiak (Janowianka Janów Lubelski). Przybyli zaś: Bartosz Krzysztofek (Flota Świnoujście), Łukasz Ziemik (Poprad Muszyna), Roman Dziuba (Świt Szczecin), Jakub Latański (wypożyczenie ze Świtu Szczecin) i dojść może jeszcze 3 nowych.

Ciężko utrzymać się będzie Vinecie Wolin, która miała wycofać się z rozgrywek, ale ostatecznie zagra. Odeszło sporo zawodników do innych III-ligowców o czym pisaliśmy wyżej, a ponadto Patryk Rychlik do Świtu Szczecin. Nowym trenerem został Adam Gołubowski zastępując Marka Safanowa. Z klubem utrudniony jest kontakt i widzimy podobieństwo do I-ligowej Kotwicy Kołobrzeg... ©℗

(mij)