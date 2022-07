Piłka nożna. Start przygotowań olimpijek z Pogoni

W środę (6 lipca) przygotowania do sezonu 2022/2023 w rozgrywkach Ekstraligi kobiet rozpoczęły piłkarki nożne Pogoni Szczecin (zdecydowana większość grała w poprzednich rozgrywkach w Olimpii Szczecin), a pierwsze zajęcia odbyły się pod okiem nowego trenera Roberta Dymkowskiego.

Piłkarki w okresie przygotowawczym będą trenowały oraz rozgrywały mecze na obiekcie MOSRiR Szczecin przy ulicy Kresowej 42. To właśnie ten miejski stadion oraz pobliski na Biskupa Bandurskiego, położone na Warszewie, przez ostatnie lata były przysłowiowym domem zawodniczek Olimpii.

Nasz klub zapowiada spore wzmocnienia. Na początek do Szczecina, po dwóch latach spędzonych w Górniku Łęczna, wraca Roksana Ratajczyk. To najskuteczniejsza napastniczka w piłce kobiecej wywodząca się z Pomorza Zachodniego. Jak sama mówi, chce dalej rozwijać się w Szczecinie i grać w granatowo-bordowych barwach, co od dziecka było jej marzeniem.

- Z radością wracam do Szczecina, bo tu się wychowałam i ukształtowałam piłkarsko - mówi R. Ratajczyk. - Odchodząc dwa lata temu z Olimpii do mistrzowskiego jeszcze wówczas Górnika Łęczna, chciałam zdobywać trofea i medale. Częściowo to się udało. Dziś wracam do Szczecina, który jest silniejszy niż dwa lata temu, kiedy z niego wyjeżdżałam. Dla Pogoni chcę strzelać bramki i w niedalekiej przyszłości walczyć o podium Ekstraligi! (mij)