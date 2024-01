Piłka nożna. Start III edycji Puchar Prezesa ZZPN z „Kurierem" i mnóstwo bramek

Na boisku przy ul. Kresowej szczeciński Pionier (w żółtych koszulkach) stracił z Wołczkowem-Bezrzeczem tuzin bramek. Fot. Ryszard PAKIESER

W miniony weekend wystartowała trzecia edycji zimowych rozgrywek piłkarskich o Puchar Prezesa ZZPN Macieja Mateńki, a impreza jest w pewnym sensie kontynuację zmagań o puchar naszej redakcji, więc „Kurier Szczeciński" objął z przyjemnością patronat medialny nad zawodami.

Zimowa przerwa w rozgrywkach ligowych jest bardzo długa i dopiero w styczniu zespoły wracają do treningów, by potem zazwyczaj co weekend grać spotkania kontrolne. Zimowy turniej o Puchar Prezesa ZZPN ma być alternatywą dla tradycyjnych meczów sparingowych.

Na inaugurację w 14 spotkaniach strzelono aż 106 goli, a żaden pojedynek nie zakończył się remisem! W grupie A walcząca o awans do IV ligi Sparta Gryfice, grając przeciwko drugiej drużynie Gwardii Koszalin, wystawiła zespół juniorów i poniosła wysoką porażkę. W grupie B na uwagę zwraca wysokie zwycięstwo rezerw Iny Goleniów, które pokonały Spartę Węgorzyno aż 14:1, ale triumfatorzy byli wzmocnieni wieloma IV-ligowcami, w tym byłym bramkarzem ekstraklasowej Pogoni Szczecin Adrianem Hengerem, a 6 bramek strzelił Piotr Winogrodzki, który od czerwca ubiegłego roku jest... prezesem goleniowskiego klubu.

- Graliśmy mocno odmłodzonym składem i dla naszych zawodników, z których najmłodszy to zaledwie 14-letni Franciszek Molenda, była to bardzo pożyteczna lekcja, która mam nadzieję będzie szybko procentować, a honorowego gola strzelił dla nas Wojciech Witoń - powiedział trener koordynator Sparty Węgorzyno Ireneusz Aksiuczyc.

Grupa C nie grała w ten weekend, gdyż z powodu złego stanu boiska mecz pomiędzy Ehrle Dobra i FASE Szczecin nie doszedł do skutku, a spotkanie juniorów Świtu Skolwin z Mierzynianką Mierzyn zaplanowano na 30 stycznia. W grupie D Arkonia Szczecin i Wołczkowo Bezrzecze wysoko wygrały swoje spotkania. W grupie E B-klasowy Okręt Szczecin, pokonał grającego w A Klasie Pomorzanina Przybiernów 1:0, a bramkę pod koniec spotkania z rzutu karnego strzelił Michał Madej. Po ciężkim meczu Czarni Szczecin pokonali Future Szczecin 3:2. W tym pojedynku były ładne bramki, czerwona kartka dla zawodnika gości i niepewny wynik do samego końca. W grupie F wysoko wygrali juniorzy ze Stargardu, a także ubiegłoroczny finalista - Rolpol Chlebowo. W grupie G obrońca tytułu sprzed roku - GKS Kołbacz, w tej edycji gra swoimi rezerwami, które w pierwszym meczu przegrały na wyjeździe z Błękitem Pniewo 1:2, a jedyną bramkę zdobył dla GKS-u Konrad Brzyski. W drugim spotkaniu Odrzanka Radziszewo pewnie pokonała Mechanika Warnice. W grupie H swoje spotkania wygrali: drugi zespół Pogoni Barlinek i Orzeł Grzędzice.

Grupa A

Orzeł Mrzeżyno - KS Mustang 7:0, Gwardia II Koszalin - Sparta Gryfice 7:2.

1. Orzeł Mrzeżyno 3 7-0 1 0 0

2. Gwardia II Koszalin 3 7-2 1 0 0

3. Sparta Gryfice 0 2-7 0 0 1

4. KS Mustang 0 0-7 0 0 1

Grupa B

Ina II Goleniów - Sparta Węgorzyno 14:1, Dąb Dębice - Jastrząb Łosośnica 3:0.

1. Ina II Goleniów 3 14-1 1 0 0

2. Dąb Dębice 3 3-0 1 0 0

3. Jastrząb Łosośnica 0 0-3 0 0 1

4. Sparta Węgorzyno 0 1-14 0 0 1

Grupa D

Wołczkowo Bezrzecze - Pionier Szczecin 12:0, Tanowia Tanowo - Arkonia Szczecin 1:7.

1. Wołczkowo Bezrzecze 3 12-0 1 0 0

2. Arkonia Szczecin 3 7-1 1 0 0

3. Tanowia Tanowo 0 1-7 0 0 1

4. Pionier Szczecin 0 0-12 0 0 1

Grupa E

Czarni Szczecin - Future Szczecin 3:2, Okręt Szczecin - Pomorzanin Przybiernów 1:0.

1. Czarni Szczecin 3 3-2 1 0 0

2. Okręt Szczecin 3 1-0 1 0 0

3. Future Szczecin 0 2-3 0 0 1

4. Pomorzanin Przybiernów 0 0-1 0 0 1

Grupa F

Błękitni Stargard juniorzy - Znicz Niedźwiedź 9:1, Unia Swochowo - Rolpol Chlebowo 3:7.

1. Błękitni Stargard 3 9-1 1 0 0

2. Rolpol Chlebowo 3 7-3 1 0 0

3. Unia Swochowo 0 3-7 0 0 1

4. Znicz Niedźwiedź 0 1-9 0 0 1

Grupa G

Błękit Pniewo - GKS II Kołbacz 2:1, Odrzanka Radziszewo - Mechanik Warnice 9:2.

1. Odrzanka Radziszewo 3 9-2 1 0 0

2. Błękit Pniewo 3 2-1 1 0 0

3. GKS II Kołbacz 0 1-2 0 0 1

4. Mechanik Warnice 0 2-9 0 0 1

Grupa H

Pogoń II Barlinek - Piast Kolin 6:2, Iskra Lutówko - Orzeł Grzędzice 0:4.

1. Pogoń II Barlinek 3 6-2 1 0 0

2. Orzeł Grzędzice 3 4-0 1 0 0

3. Piast Kolin 0 2-6 0 0 1

4. Iskra Lutówko 0 0-4 0 0 1

Z każdej grupy do dalszego etapu rozgrywek awansują po dwa zespoły. Druga kolejka grupowej rywalizacji zostanie rozegrana już w najbliższy weekend. ©℗ (PR)