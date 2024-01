Piłka nożna. Dotacje od miasta w 2023 roku. Najwięcej dostała Pogoń

Mamy już rok 2024. Postanowiliśmy jeszcze wrócić do poprzedniego i sprawdzić, jak miasto finansowało kluby sportowe, szczególnie jeżeli chodzi o podział na piłkę nożną i sporty halowe. W tym artykule przedstawiamy dotacje za cały rok 2023.

Jeżeli chodzi o sport profesjonalny, to w 2023 roku będąca na szczycie piramidy Pogoń otrzymała od miasta prawie 6,5 miliona złotych, zaś kobiecy zespół 400 tysięcy. Ekstraklasowa Pogoń opublikowała niedawno raport finansowy za poprzedni sezon, w którym wykazała ponad 27-milionową stratę. Jak widać, gdyby nie dotację z miasta, to dziura w budżecie byłaby jeszcze większa. Natomiast piłkarki z Twardowskiego po rundzie jesiennej liderują w Orlen Ekstralidze kobiet i w tym roku miasto powinno zwiększyć jej finansowanie. Podobnie jak w przypadku Świtu Skolwin, który w III lidze w Grupie 2 jest na miejscu pierwszym i będzie walczył o awans do II ligi. Na wiosnę najwięcej z klubów amatorskich otrzymał właśnie Świt (180 tysięcy). Natomiast w dotacjach jesiennych klub z północnego Szczecina nie wziął już udziału w konkursie dla klubów amatorskich, lecz

