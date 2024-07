Piłka nożna. Stadion Świtu - jedna trybuna jest, czas na drugą

Nowa trybuna Świtu już miała swoją inaugurację. Fot. Ryszard PAKIESER

Prawdziwą metamorfozę przeszedł w ostatnich tygodniach stadion Świtu. W letniej przerwie między rozgrywkami obiekt przy ul. Stołczyńskiej wzbogacił się o nową trybunę, kontenerowe zaplecze szatniowe i ogrodzenie, a to dopiero początek przemian na stadionie beniaminka II ligi.

– Pokazaliśmy, że niemożliwe nie istnieje. Czasu było bardzo mało, bo od ostatniego meczu III ligi do inauguracji nowego sezonu II ligi minęły zaledwie 42 dni, ale dzięki naszej determinacji, zaangażowaniu klubu i pracy wykonawców udało się przygotować stadion do rozgrywek – mówi drytektor MOSRiR w Szczecinie Karol Lipiński,

To właśnie Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, jako gospodarz obiektu nadzorował inwestycję, która kosztowała 3,2 mln zł.

Najważniejszym elementem metamorfozy było wybudowanie trybuny na 909 miejsc, z których 250zostało zadaszonych. Prace podzielono na dwa etapy, gdyż zanim wzdłuż boiska stanęła stalowa konstrukcja konieczne było wybudowanie postumentu pod trybunę. Nowością są także kontenerowe szatnie dla obu drużyn i sędziów oraz stanowisko dowodzenia, czyli wyodrębnione miejsce pracy dla służb kierujących zabezpieczeniem meczu. Cały obiekt został ogrodzony i będzie monitorowany. Ostatnie prace wykończeniowe na terenie obiektu będą odbywać się w najbliższych dniach.

Niezależnie od wspomnianych już pracy, które doprowadziły do uzyskania licencji na grę w II lidze, przygotowywany jest projekt docelowej przebudowy stadion Świtu. W ramach inwestycji planowane jest wybudowanie nowej trybun wraz z zapleczem socjalnym i szatniami naprzeciwko tej już wybudowanej. Równolegle z budową nowej drogi do powstającej po sąsiedzku fabryki Vestas, mają powstać także nowe chodniki i dojazd do stadionu.

Prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę mają zakończyć się do połowy września. Szczecińskie Inwestycje Miejskie, które będą nadzorowały docelową dalszy ciąg przebudowy obiektu, już jesienią mogą ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy.

(woj)