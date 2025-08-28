Czwartek, 28 sierpnia 2025 r. 
REKLAMA 15 szczecin
REKLAMA

Piłka nożna. Środa w III lidze

Data publikacji: 27 sierpnia 2025 r. 23:50
Ostatnia aktualizacja: 27 sierpnia 2025 r. 23:50
Piłka nożna. Środa w III lidze
 

POGOŃ II Szczecin - Zawisza Bydgoszcz 1:1 (0:0); 0:1 Michał Cywiński (54), 1:1 Bartosz Kuśmierczyk (89).

Cartusia Kartuzy - BŁĘKITNI Stargard 0:1 (0:1); 0:1 Krystian Sanocki (44).

Victoria Września - FLOTA Świnoujście 1:2 (1:0); 1:0 Mikołaj Jankowski (45), 1:1 Aron Stasiak (71), 1:2 Aron Stasiak (90).

POLSKI CUKIER KLUCZEVIA Stargard - Wda Świecie 0:0.

POLSKI CUKIER KLUCZEVIA Stargard - Wda Świecie 0:0.

KS Lipno Stęszew - WYBRZEŻE REWALSKIE Rewal 2:0 (1:0); 1:0 Kodai Iida (27), 2:0 Dawid Kaczmarek (90).

1. Zawisza Bydgoszcz 13 14-5 4 1 0
2. Polonia Środa Wlkp. 11 10-6 3 2 0
3. FLOTA Świnoujście 11 7-3 3 2 0
4. Lech II Poznań 9 15-11 3 0 2
5. Cartusia Kartuzy 9 8-4 3 0 1
6. BŁĘKITNI Stargard 9 10-8 3 0 2
7. Wikęd Luzino 8 9-9 2 2 1
8. POGOŃ II Szczecin 7 10-7 2 1 2
9. Lipno Stęszew 7 10-10 2 1 2
10. KLUCZEVIA Stargard 5 7-8 1 2 2
11. Unia Swarzędz 5 7-8 1 2 2
12. Noteć Czarnków 5 4-7 1 2 2
13. Wda Świecie 5 4-7 1 2 2
14. Pogoń N. Skalmierzyce 5 2-7 1 2 2
15. Elana Toruń 4 6-9 1 1 3
16. Victoria Września 3 4-8 1 0 4
17. WYBRZEŻE REWALSKIE 3 2-6 1 0 3
18. Tłuchowia Tłuchowo 2 1-7 0 2 3

Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

15 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję