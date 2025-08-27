Piłka nożna. W środę gra III liga - Pogoń II z Zawiszą

Rezerwy portowców w pojedynku z Polonią Środa Wlkp. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

W środę odbędzie się 5. kolejka piłkarskiej III ligi, podczas której na plan pierwszy wysuwa się spotkanie na boisku przy ul. Karłowicza, gdzie o godz. 17 rezerwy Pogoni Szczecin zmierzą się z liderującym z kompletem zwycięstw Zawiszą Bydgoszcz.

Podopieczni trenera Pawła Crettiego zajmują obecnie 6. miejsce, mając na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki. Gruntownie przemeblowany latem zespół młodych portowców, pod okiem doświadczonych Wojciecha Lisowskiego i Adama Frączczaka, u siebie wysoko pokonał imienniczkę, czyli Pogoń Nowe Skalmierzyce 4:1 i uległ Polonii Środa Wielkopolska 2:3, natomiast na wyjazdach szczecinianie przegrali z Cartusią Kartuzy 1:2 oraz ostatnio pokonali Noteć Czarnków 2:0.

Także o godz. 17 Polski Cukier Kluczevia Stargard podejmie Wdę Świecie, a Błękitni Stargard zagrają w Kartuzach z Cartusią. Natomiast o godz. 18 dwa zachodniopomorskie zespoły zagrają na wyjazdach, Flota Świnoujście we Wrześni z miejscową Victorią, a Wybrzeże Rewalskie Rewal w Stęszewie z tamtejszym Lipnem. ©℗

(mij)