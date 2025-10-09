Piłka nożna. Skolwinowi należy się stadion, kibicom Świtu piękne emocje!

Tak powinien już wkrótce wyglądać stadion Świtu. Wizualizacja: md Biuro Architektoniczne

W sobotę o godz. 12.15 na stadionie na Skolwinie, szczeciński Świt zajmujący, po ostatniej wyjazdowej wygranej 3:1 z Hutnikiem Kraków, dobre 9. miejsce w piłkarskiej II lidze, podejmie wiceliderującego beniaminka Podhale Nowy Targ i będzie to zapewne obfitujący w emocje szlagier.

Ekscytujących meczów było już przy ul. Stołczyńskiej sporo, jak choćby pucharowe pojedynki z Cracovią Kraków czy Legią Warszawa, tylko stadion jak na razie nie spełnia wymaganych standardów. A szkoda, bo na Skolwinie sport, to jedna z nielicznych rozrywek oprócz Domu Kultury, zaś młodzież może na stadionie miło i pożytecznie spędzać czas, kibicując, by później zacząć trenować. Nie raz słyszeliśmy na trybunach głosy skolwińskich nastolaków, że mecze i treningi, są lepsze nawet niż łowienie ryb...

Od lat mówi się o rewitalizacji północnej części Szczecina. Radni miasta, szczególnie przed wyborami, prześcigają się w roztaczaniu wizji na ten temat. Teraz mają okazję spełnić swoje obietnice. Jest nią modernizacja boiska piłkarskiego Świtu, która będzie mocnym impulsem dla rozwoju zaniedbanych osiedli. Północne osiedla Szczecina, w tym Skolwin, nie cieszą się dobrą sławą wśród mieszkańców Szczecina. Kierowcy autobusów „63" i „102" nie raz bali się chodzić do pracy... To chyba najbardziej rzucająca się w oczy zdegradowana tkanka miasta. Choć przez lata ten obraz ulegał poprawie i gdzieniegdzie pojawiały się pozytywne zmiany, to jednak nie były one wystarczające do tego, aby jednoznacznie stwierdzić, że złe czasy dla Północy się skończyły.

W maju 2024 roku piłkarze ze Skolwina po raz pierwszy w swojej 70-letniej historii awansowali do II ligi. Radość zawodników i rządzących klubem nie trwało jednak długo. Okazało się, że do szczęścia brakuje odpowiedniego zaplecza sportowego, które spełniałoby licencyjne wymagania na tym poziomie rozgrywek. Wprawdzie PZPN przyznał Świtowi warunkową licencję, jednak zrobił to tylko dlatego, że przed rozpoczęciem sezonu powstały plany projektowe przebudowy obiektu. Modernizacja miała pozwolić klubowi spełnić standardy licencyjne na grę w II, a nawet I lidze. Przedstawiciele klubu mówią, że modernizacja ma przełamać niemoc związaną z brakiem inwestycji na północy Szczecina, gdzie nie realizuje się tego typu przedsięwzięć.

- Na inwestycję jakich tutaj próżno szukać, czekamy od 12 lat, od kiedy zaczęliśmy grać w III lidze, ba na razie tylko reanimowaliśmy trupa i gramy na obiekcie z lat 70-tych ubiegłego wieku, nie licząc drobnej modernizacji i budowy prowizorycznej wschodniej trybuny - - mówi dyrektor sportowy Świtu Szymon Kufel. - Przy większych opadach deszczu murawa nasiąka tak, że nie da się na niej rozgrywać meczów, bo drenaż nie nadąża z odbieraniem wody. W sierpniu z tego powodu nie odbył się mecz z Sokołem Kleczew, który na próżno jechał do nas blisko 300 kilometrów. Fakt, to jeszcze nie jest taka duża odległość, ale mogła przyjechać Stal Stalowa Wola albo, tak jak teraz, Podhale Nowy Targ.

Pojawiło się światełko w tunelu. Zapadła długo oczekiwana decyzja o przebudowie i z trudem, ale konsekwentnie udawało się pokonywać kolejne zakręty. Uzyskano pozwolenie na budowę, ogłoszono przetarg na przebudowę. Niestety, od mniej więcej dwóch lat mamy galopującą inflację i ceny materiałów oraz usług budowlanych tak urosły, że oferowane w przetargu kwoty przekroczyły założony na tę inwestycję budżet opiewający na kwotę ok. 35 mln zł. I tu znów zaczynają się schody, bo aby ruszyć z przebudową, trzeba w kasie miasta znaleźć te dodatkowe pieniądze.

W czwartek 9 października odbędzie się sesja rady miasta, na której zapadną ważne dla klubu Świt Skolwin decyzje. Radni będą głosować nad poprawkami do budżetu miasta, które zakładają dodatkowe finansowanie na stadion. Władze klubu przekonują, że modernizacja stadionu to nie jest kwestia, jak niektórzy mówią, ich widzimisię, ale realna konieczność. Za kwestie sportowe odpowiada klub, a za stan infrastruktury miasto

- Klub jest finansowany w 90 proc. z pieniędzy prywatnych, my nie wyciągamy pieniędzy z budżetu miasta na swoją działalność. Oczywiście otrzymujemy dotację od gminy, ale jest ona najniższa z tych, które dostają inne kluby II ligowe w Polsce. Dzięki naszym występom na tym poziomie rozgrywek, dzięki rozgłosowi medialnemu, transmisjom w telewizji, w klubie mamy 300 dzieci. Mielibyśmy ich znacznie więcej, ale nie mamy już gdzie ich trenować, bo nie ma bazy, obiektów, szatni. Nie mamy żadnych problemów finansowych, rozwijamy się , jesteśmy fajnie postrzegani w Polsce, ale my pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Do dalszego rozwoju jest nam potrzebna infrastruktura - dodaje Szymon Kufel

Władze klubu nawet nie chcą rozważać czarnych scenariuszy. Jeśli jednak modernizacja się nie odbędzie a zespół utrzyma się w II lidze, jest duże ryzyko, że klub nie uzyska licencji na przyszły sezon i będzie musiał szukać obiektu zastępczego. Na dzisiaj na Pomorzu Zachodnim takim obiektem może być stadion Pogoni Szczecin. Jednak obecny właściciel Dumy Pomorza choć widzi taką możliwość, to traktują ją wyłącznie w kategoriach biznesowych. Druga możliwość narazi Szczecina na śmieszność w kraju. To rozgrywanie meczów w Kołobrzegu, oczywiście jeśli udałoby się porozumieć w tej sprawie z władzami tamtejszego klubu Jeśli Świt Szczecin nie znajdzie odpowiedniego miejsca do grania meczów, to będzie musiał wycofać się z rozgrywek lub zgodnie z regulaminem spaść przynajmniej o dwie klasy niżej.

Jak się potoczą losy głosowania radnych nad przyszłością Świtu Skolwin, trudno dziś przewidzieć. Coraz częściej słychać głosy, że radni Koalicji Obywatelskiej, mający większość w radzie miasta, z niezrozumiałych powodów będą głosować przeciw. Andrzej Rynkiewicz, były piłkarz i dyrektor Pogońi Szczecina oraz zagorzały kibic Świtu Szczecin, ma jednak nadzieję, że tak się nie stanie że polityka nie weźmie góry nad rozsądkiem.

- Od przeszło pięciu lat chodzę na mecze Świtu. Na moich oczach rozwijała się ta drużyna. Nie można zapominać, że po Pogoni jest to druga siła w województwie, która gra tak wysoko na szczeblu centralnym. Stadiony na których gra Świt, biją o klasę ten stadion na Skowlinie. To powinien być wyrzut sumienia Szczecina. Świt prowadzi bardzo bogatą działalność młodzieżową i już z tego powodu powinien być doceniany. Ta dzielnica miasta powinna dostać obiekt z prawdziwego zdarzenia, którego nie będziemy się wstydzić. W ogólnie nie powinno być dyskusji, trzeba tę modernizację jak najszybciej przeprowadzić. Wszyscy radni powinni jednogłośnie zagłosować za przebudową. Oby tylko do tego nie mieszała się polityka, bo polityka powinna być jak najdalej od sportu. - mówi Andrzej Rynkiewicz

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę boiska przy ul. Stołczyńskiej. Zakres prac obejmuje budowę budynku zaplecza biurowo – szatniowego, trybun, budynku kas biletowych. Pracami objęta będzie również płyta boiska. Zmodernizowany zostanie istniejącego układ wewnętrznych dróg dojazdowych i chodników. Wszystko zaprojektowane tylko w takim zakresie, aby spełnić określone wymogi. Nic ponad to. (oprac. mij)