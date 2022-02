Piłka nożna. SALOS gra dalej

Podczas weekendu rozegrana została 1/16 zimowego turnieju piłkarskiego o Puchar Prezesa ZZPN 2022, a my wybraliśmy się na boisko przy ul. Tenisowej, by przy sztucznym świetle zobaczyć spotkanie juniorów starszych SALOS-u Szczecin ze Zrywem Kołbaskowo.

ZRYW Kołbaskowo - SALOS Szczecin 1:2 (1:1); 1:0 samobójcza, 1:1 Krzemieniewski, 1:2 Krzemieniewski.

Pierwsza połowa była wyrównana, a obie drużyny miały sytuacje podbramkowe. Po przerwie inicjatywę i lepsze sytuacje miał SALOS. W pierwszym kwadransie powinien już prowadzić, ale piłka odbiła się od słupka lub dobrze bronił bramkarz rywali. Zryw również miał swoje okazje, ale były to głównie strzały z dystansu lub stałe fragmenty gry. Gdy wydawało się, że dojdzie do rzutów karnych, po kolejnej akcji SALOS-u, decydującą bramkę zdobył Krzemieniewski, a było to jego drugie trafienie.

Po tym golu mieliśmy jeszcze nieprzyjemne zdarzenie, bo po brzydkim faulu zawodnika SALOS-u doszło do „wymiany uprzejmości" między obiema ekipami. Gdy sytuacja się uspokoiła, Zryw stworzył sobie jeszcze dwie dobre okazje, ale ich nie wykorzystał.

- Puchar Prezesa to ciekawe urozmaicenie gier kontrolnych - powiedział Jakub Bogdanowicz, trener SALOS-u. - Nasi juniorzy mogą sprawdzić się na poziomie seniorskim i w przyszłości na pewno to zaprocentuje. Inicjatywa jest świetna. Pierwsza połowa była wyrównana, z lekką przewagą posiadania piłki przez naszą stronę. Druga połowa to już nasza dominacja i dużo sytuacji bramkowych.

- Inicjatywa Pucharu Prezesa jest bardzo dobra, gdyż w przedsezonowe sparingi wnosi element rywalizacji i powinno to być kontynuowane - stwierdził Jakub Targoński, asystent trenera Zrywu. - Cały mecz był wyrównany i obie drużyny miały swoje okazje. W drugiej połowie straciliśmy organizację gry i dlatego przegraliśmy to spotkanie. ©℗

(PR)