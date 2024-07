Piłka nożna. Rusza przebudowa kołobrzeskiego stadionu

Na murawę wjechały już buldożery. Fot. UM Kołobrzeg

Blisko 11 mln zł będzie kosztowała przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu. Prace właśnie się rozpoczynają. Zadania na zlecenie miasta podjęła się spółka Hybrid Sport. Samorząd pozyskał na inwestycję spore, bo 93-procentowe dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i programu Polski Ład. W sumie wyniesie ono niemal 10 mln zł.

Przebudowa stadionu związana jest między innymi z awansem kołobrzeskiej Kotwicy do piłkarskiej pierwszej ligi. Najważniejszym punktem zaplanowanych prac będzie wymiana murawy i wcześniejsze uzbrojenie jej w system grzewczy, odwodnienie oraz instalację zraszającą. Niezależnie od tego stadion zostanie przystosowany do wymogów realizacji transmisji telewizyjnych. Będą stanowiska dla kamerzystów, studio TV wraz z zapleczem reżyserskim oraz nowe miejsca dla komentatorów. Przy okazji naprawiona zostanie jedna z trybun, której zadaszenie ma być uzbrojone w instalację fotowoltaiczną. Wykonawca rozbuduje też wewnętrzną sieć energetyczną i teleinformatyczną. Obiekt będzie miał awaryjne zasilanie. Powstanie również bezpieczniejszy bufor oddzielający przyjezdnych kibiców od miejscowych fanów piłki możnej. Wzmocnione zostanie także ogrodzenie trybun gości. Na koniec stadion otrzyma nowe maszyny do pielęgnacji murawy.

Wykonawca ma 150 dni na realizację powierzonego mu zadania. Jak zapewniają przedstawiciele spółki Hybrid Sport, sama murawa będzie układana jeszcze w tym miesiącu. ©℗

(pw)