Piłka nożna. Rezerwy Świtu z wysokim zwycięstwem

W 23. kolejce Keeza IV ligi wysoko wygrał Świt II Szczecin, który pokonał na wyjeździe Astrę Ustronie Morskie 6:2.

Gole dla przyjezdnych zdobyli: Adam Ładziak (2), Krzysztof Filipowicz, Oskar Szczepanik, Patryk Roguski i Dorian Deptalski.

- Mecz nam się nie układał, bo szybko przegrywaliśmy 0:1, a po przerwie 1:2 - powiedział po spotkaniu Tomasz Brzozowski, trener Świtu II Szczecin. - W 60. minucie po pięknej bramce Adama Ładziaka wyrównaliśmy. Astra mogła jeszcze przejąć inicjatywę, ale raz dobrze zachował się nasz bramkarz Wojciech Szpaler, który wybił piłkę z linii bramkowej, a za drugim razem gospodarze trafili w poprzeczkę. Było to spotkanie dwóch dobrych zespołów, grających na dobrym poziomie. Wygraliśmy zasłużenie i mam nadzieję, że podtrzymamy dobrą passę. Chciałbym, żebyśmy zawsze tak wyglądali, jak w dzisiejszym meczu.

Ina Goleniów bezbramkowo zremisowała u siebie z liderem Mirandem Szczecin. Dla gospodarzy to bardzo cenny punkt. W tej rundzie oba zespoły jeszcze nie zaznały smaku porażki.

- Po bardzo wymagającym spotkaniu wracamy z Goleniowa z jednym punktem. Czujemy niedosyt, bo mieliśmy wyraźną przewagę i stworzyliśmy więcej sytuacji, jednak nie przełożyło się to na zdobycie kompletu punktów - powiedział po spotkaniu Maciej Sayed, trener Mirandu. - Trzeba oddać rywalom, że byli tego dnia bardzo dobrze zorganizowani w defensywie, a ich bramkarz rozegrał bardzo dobre zawody i był zdecydowanie bohaterem meczu. Ina w małej tabeli z tego roku pokazuje dobrą formę i znajduje się w czołówce ligi. Chcę podziękować moim zawodnikom za zaangażowanie i walkę do ostatniej minuty. Od nowego tygodnia skupiamy się już na przygotowaniach do kolejnego spotkania. Cieszy mnie, że do dyspozycji wraca szersza grupa zawodników, bo przez ostatnie dwie kolejki nie mogliśmy skorzystać z kilku ważnych ogniw.

W derbach Koszalina lepszy okazał się Bałtyk, który wygrał z Gwardią 2:1. Bramki dla Bałtyku zdobyli: Michał Wiewióra i Miłosz Stępnik, zaś dla gości Mateusz Marszałek.

Chemik Police rozgromił u siebie Darłovię Darłowo 7:0, a golami podzielili się: Karol Zarembski (3), Gabriel Flejter (2), Bartosz Walczak i Błażej Starzycki.

Ina Elektrobim Ińsko wygrała u siebie z rezerwami Błękitnych Stargard 3:1, a zwycięstwo zapewnili jej: Damian Żaba, Franciszek Dobiszewski i Viktor Kolesnyk.

Mechanik Bobolice przegrał u siebie z Orłem Wałcz 2:4, choć do przerwy prowadził 2:0, po dwóch trafieniach Michała Barańskiego. Po zmianie stron gole dla Orła zdobyli: Patryk Kowalczuk, Hubert Antoniak, Konrad Mularczyk i Julian Wołejko. ©℗

