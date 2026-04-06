Piłka nożna. Świąteczna wygrana kobiecej Pogoni

Data publikacji: 05 kwietnia 2026 r. 00:17
Ostatnia aktualizacja: 05 kwietnia 2026 r. 12:16
Piłka nożna. Świąteczna wygrana kobiecej Pogoni
Wielka Sobota była pechowa dla drużyny kobiecego Lecha, która nie tylko nie zrewanżowała się za środową porażkę w ćwierćfinale Pucharu Polski swoich juniorskich rezerw, ale przegrała trzema golami, ukarana została jedenastką i czerwoną kartką, a jedna z Poznanianek doznała groźnej kontuzji.

Ekstraliga piłkarek nożnych: POGOŃ Szczecin - LECH UAM Poznań 3:0 (2:0); 1:0 Anastasija Poluhovica (11), 2:0 Alicja Dyguś (45+5), Zgrzeba (87).

POGOŃ: Natalia Radkiewicz - Weronika Szymaszek, Alexis Legowski, Alicja Dyguś (83 Stamatia Ntarzanou), Julia Brzozowska - Isabella Cook, Lena Świrska (65 Wiktoria Zgrzeba), Suzuka Yosue - Dakyeong Choi (75 Kornelia Okoniewska), Zofia Giętkowska (75 Julia Dębowska), Anastasija Poluhovica (83 Zuzanna Rybińska)

Szczeciński wicelider Ekstraligi od pierwszego gwizdka kontrolował przebieg sobotniego spotkania i już w 11. minucie Poluhovica pewnie pokonała byłą bramkarkę Pogoni Jagodę Sapor (jeśli chodzi o dwie inne eksszczecinianki, to na ławce rezerwowych siedziała SAndra Zimoch, a na trybunach - Aleksandra Kuśmierczyk). Trzy minuty później wynik mógł wynosić już 2:0, ale bramkarka Kolejorza tym razem nie dała się zaskoczyć z podyktowanego za zagranie ręką rzutu karnego, broniąc uderzenie Choi. W 20. minucie Lech mógł wyrównać, ale Oliwia Związek trafiła w poprzeczkę. Tuż przed przerwą gospodynie podwyższyły wynik po technicznym strzale Dyguś. Sytuację przyjezdnych mocno skomplikowała dodatkowo druga żółta kartka dla Moniki Poniedziałek, w związku z czym Lech kończył mecz w dziesiątkę i to bez swoich dwóch podstawowych obrończyń. W końcówce znakomitym uderzeniem z dystansu popisała się Zgrzeba, która strzałem w samo okienko przypieczętowała zasłużoną wygraną. (mij)

kurier codzienny
2026-04-05 10:52:09
W Pogoni panuje epidemia nie strzelonych 11 .Stan ten sie wlecze od zeszłorocznego finału PP .One nawet 50% skuteczności nie osiągaja .Moga grac z juniorkami i też nie sa w stanie ich skutecznie wykonać.Przed nimi ważne mecze na styku, często moga decydować rzuty karne półfinał i może finał PP. A wystarczy mocny najlepiej w górny róg prawy bądż lewy z czuba bez zmyłek i jest gwarancja strzelenia.Przecież karne się trenuje to jest umiejętnośc a nie ślepy los
Czytaj także

