Piłka nożna. Rezerwy Pogoni wycofane z Pucharu Polski

Wydział Gier i Ewidencji Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej przedstawił wyniki losowania par VII rundy Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim, a wszystkie spotkania odbędą się w sobotę 3 lipca. Rywalizacja odbywa się w ekspresowym tempie, bo mecze kolejnej, VIII rundy, rozegrane zostaną już w poniedziałek 5 lipca. Nieoczekiwanie z rozgrywek wycofał się zespół III-ligowych rezerw Pogoni Szczecin...

W okręgu szczecińskim zmierzą się:



Prawobrzeże Świnoujście - CRS Pogoń Barlinek

Wybrzeże Rewalskie Rewal - Świt Szczecin/

Hutnik Szczecin - Vineta Wolin

Flota Świnoujście - wolny los

Natomiast w regionie koszalińskim zagrają:



Iskra Białogard - MKP Kotwica Kołobrzeg

Leśnik Manowo - Gwardia Koszalin

MKP Szczecinek - Mechanik Bobolice

Darłovia Darłowo - wolny los

W okręgu koszalińskim była nieparzysta liczba drużyn, natomiast wolny los dla Floty spowodowany jest wycofaniem się z rywalizacji Pogoni II Szczecin. Zawodnicy drugiego zespołu portowców nie powalczą w tym sezonie o zdobycie wojewódzkiego Pucharu Polski, bo klub zdecydował o wycofaniu drużyny z rozgrywek.

- Terminarz kolejnych rund sprawił, że nie mogliśmy kontynuować tej rywalizacji - tłumaczy dziwną decyzję klubu trener-koordynator Maksymilian Rogalski.

Ze względu na obostrzenia pandemiczne rozgrywki wojewódzkiego Pucharu Polski zostały w obecnym sezonie poważnie opóźnione. Mecze V rundy, zaplanowane pierwotnie na połowę lutego, udało się bowiem ostatecznie rozegrać dopiero pod koniec kwietnia. Decydujące pojedynki zaplanowano natomiast na początek lipca, gdy zawodnicy Pogoni wszystkich kategorii wiekowych znajdują się na wakacjach.

- Mieliśmy zaplanowany okres przejściowy po sezonie i nie mogliśmy z niego zrezygnować - dodaje M. Rogalski. - Nie wyobrażamy sobie, żeby nasi zawodnicy, po tak długim i intensywnym sezonie, w ogóle nie dostali wolnego. W połowie lipca młodzi piłkarze wrócą do treningów i rozpoczną przygotowania do kolejnych rozgrywek. Na tym się tylko skupiamy.

Awans do VII rundy Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim portowcy wywalczyli pokonując Morzycko Moryń (7:0) oraz Inę Goleniów (7:1). W ostatnim pojedynku na boisku nie zobaczyliśmy już jednak III-ligowych podopiecznych trenera Pawła Ozgi, lecz drużynę juniorów młodszych pod szkoleniową wodzą Tomasza Bieleckiego, którzy zakończyli rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów Młodszych na II miejscu w swojej grupie.

- Harmonogram rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów do lat 17 zakładał, że pod koniec czerwca rozegrane zostaną półfinałowe mecze mistrzostw Polski - informuje M. Rogalski. - Dlatego nasi zawodnicy, którzy do końca walczyli o awans do strefy medalowej, pozostawali w rytmie treningowym. Gdybyśmy zajęli I miejsce w swojej grupie, już spotkanie z Iną musielibyśmy oddać walkowerem, bo po prostu nie mielibyśmy kogo w tym meczu wystawić.

Tegoroczne rozgrywki zostały zdezorganizowane przez pandemię i jest to siła wyższa. Większość klubów zdołała się jednak dostosować i po sportowemu uczestniczyć w rywalizacji. Jeśli takie małe szczecińskie kluby, jak Świt czy Hutnik, potrafią się zmobilizować i zagrać co kilka dni w lipcu, to dziwi, że taki potentat jak Pogoń, nie potrafi sklecić kilkunastoosobowego składu, choćby z ochotników, którzy w lipcu będą w Szczecinie, a w ostateczności można by chyba drużynę wesprzeć choćby oldbojami. Przypomnijmy, że przed tygodniem, Portowcy Stars pod wodzą Olgierda Moskalewicza, wygrali kolejny turniej...

(mij)