Piłka nożna. Reprezentant Iranu w Pogoni

18-letni piłkarz Yadegar Rostami, młodzieżowy reprezentant Iranu, podpisał kontrakt z Pogonią Szczecin, ale nie poleci na zgrupowanie do Turcji z ekipą trenera Kosty Runjaića, bo na razie irański pomocnik przymierzany jest do zespołu III-ligowych rezerw, prowadzonego przez Pawła Ozgę.

Pogoń informuje o zadowoleniu, że udało się dopiąć ten transfer pod kątem formalnym, mając nadzieję, że Yadegar pokaże swój potencjał i będzie z niego dużo pożytku, najpierw w drugim zespole, a docelowo również na poziomie PKO BP Ekstraklasy.

- Czuję ogromną radość, że mogłem trafić do europejskiego klubu, jednego z najlepszych w Polsce - powiedział Y. Rostami. - Mam w sobie dużo motywacji, by rozwijać się piłkarsko i walczyć o najwyższe cele.

Rostami to jeden z największych talentów irańskiego futbolu. Piłkarską dojrzałość osiągał w KIA Football Academy, którą niemiecki miesięcznik 11 Freunde określił mianem „najlepszej akademii piłkarskiej w Iranie, wyróżniającej się zrównoważoną, koncepcyjną pracą z młodzieżą”. Przez ostatnie lata regularnie występował również w juniorskich reprezentacjach swojego kraju, a obecnie – wraz z kadrą olimpijską – walczy o wyjazd na igrzyska, które w 2024 roku odbędą się w Paryżu.

Młody irański pomocnik na Twardowskiego trafił przed trzema miesiącami. Ze względów formalnych nie mógł jednak zostać zgłoszony do rozgrywek i występować w oficjalnych meczach Centralnej Ligi Juniorów U18 czy też III ligi. Czas spędzony w Szczecinie nie był jednak stracony. Yadegar Rostami rozpoczął bowiem treningi z II zespołem, które pozwoliły mu lepiej zaaklimatyzować się w nowej rzeczywistości.

- Na początku czułem tęsknotę za domem i za rodziną - wspomina pierwsze dni w grodzie Gryfa Irańczyk. - Treningi w Pogoni bardzo wiele mi jednak dały. Po tych kilku miesiącach czuję, że jestem w gronie dobrych ludzi, którzy pomogą mi w rozwoju. Sztab szkoleniowy jest świetny, wszyscy ludzie bardzo pomocni. Warunki do trenowania też są niesamowite. Gdy przyjeżdżałem do Szczecina nie do końca wiedziałem, co mnie tutaj czeka. Już pierwsze wrażenie było jednak znakomite. Poczułem szczęście, że mogę funkcjonować w takim miejscu.

- Jakość czysto piłkarską ma bardzo wysoką – ocenia swojego podopiecznego trener P. Ozga. – Wszedł do naszego zespołu i bardzo dobrze sobie radzi. Daje dużo jakości z przodu, ma instynkt strzelecki, ale jest też mocny w odbiorze i nie boi się pracy w defensywie. Biorąc pod uwagę, że ma dopiero 18 lat… może być odkryciem.

Pozyskanie Yadegara Rostamiego ma być początkiem współpracy pomiędzy Pogonią oraz KIA Football Academy. Obie strony rozmawiają bowiem o możliwości przeprowadzenia kolejnych ruchów transferowych oraz cyklicznych meczach kontrolnych. Właścicielem KIA Football Academy jest Mehdi Mahdavikia – niegdyś piłkarz m.in. Eintrachtu Frankfurt, VfL Bochum czy HSV, a obecnie trener młodzieżowej reprezentacji Iranu oraz zaprzyjaźnionego z Pogonią klubu z Hamburga.

- Cieszymy się, że Mehdi obdarzył nas zaufaniem, a fakt, że pierwszy wychowanek jego akademii trafia akurat do Szczecina to dla nas duże wyróżnienie - podsumowuje prezes Akademii Pogoni Dariusz Adamczuk.

(oprac. mij)