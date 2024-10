Piłka nożna. Reprezentanci z Pogoni, czyli Paryzek i Siniawski na początek

Reprezentacyjna młodzież Pogoni: Patryk Paryzek (z prawej) i Adrian Przyborek. Fot. Pogoń Szczecin SA

W środę rozpoczęli zmagania piłkarze występującej w PKO BP Ekstraklasie Pogoni Szczecin, przebywający na zgrupowaniach swoich reprezentacji narodowych, a powołania otrzymało czterech portowców: Wahan Biczachczjan do reprezentacji Armenii, Patryk Paryzek do kadry Biało-Czerwonych do lat 19, Adrian Przyborek do reprezentacja Polski do lat 18 oraz Olivier Siniawski do kadry narodowej 17-latków.

Już w środę szansę pokazania reprezentacyjnych umiejętności miał Paryzek, bo tego dnia reprezentacja Polski 19-latków prowadzona przez Wojciecha Kobeszkę zagrała w eliminacjach do mistrzostw Europy w Mielcu z Maltą, wygrywając 6:0 (2:0) po bramkach: Daniela Mikołajewskiego (3), Igora Orlikowskiego, Alana Rybaka i Kacpra Nowakowskiego. Paryzek pojawił się na placu gry w 67. minucie przy stanie 4:0 w miejsce autora hat-tricka. W następnych spotkaniach Polacy zagrają z Gibraltarem (w sobotę o godz. 18) oraz z Turcją (we wtorek o godz. 13), a oba mecze odbędą się w Stalowej Woli.

Tego samego dnia w turnieju I rundy eliminacji do mistrzostw Europy do lat 17 polska kadra prowadzona przez byłego piłkarza Pogoni Dariusza Gęsiora rozgromiła w słoweńskim Ptuj Armenię 8:0 (6:0), a hat-trickiem popisał się grający całą pierwszą połowę i zmieniony w przerwie junior Pogoni Olivier Siniawski, który na Twardowskiego trafił ze Śląska Wrocław. Pozostałe gole Ormianom strzelili: Filip Karmelita (2), Jakub Falkiewicz, Filip Skorb i Karol Delikat. Kolejne mecze młodzi Polacy zagrają w tym samym miejscu; z Gruzją w sobotę o godz. 15.30 i Słowenią we wtorek o godz. 12.

W czwartek do gry wkroczy Ormianin Biczachczjan, w wyjazdowym mecz Ligi Narodów Armenii z Wyspami Owczymi o godz. 20.45. W kolejnym pojedynku Armenia zagra w Erywaniu w niedzielę o godz. 18 podejmując Macedonię Północną.

Adrian Przyborek będzie miał szansę pojawić się na boisku z orzełkiem na piersi w sobotę o godz. 15.30, gdy kadra Polski do lat 18 towarzysko sprawdzi się w Lozannie z rówieśnikami ze Szwajcarii, a rewanż odbędzie się we wtorek o godz. 13 w tym samym miejscu.

Polska liga wznowi rozgrywki za tydzień, a Duma Pomorza zagra pod Jasną Górą w niedzielę 20 października z Rakowem Częstochowa. (mij)