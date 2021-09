Piłka nożna. Pucharowy blamaż Pogoni!

II-ligowy KKS 1925 Kalisz wyeliminował występującą w PKO BP Ekstraklasie Pogoń Szczecin we wtorkowym meczu I rundy szczebla centralnego Pucharu Polski, a przypomnijmy, że jeszcze nie tak dawno kaliszanie rywalizowali w III lidze z rezerwami portowców...

1/32 piłkarskiego Pucharu Polski: KKS 1925 Kalisz - POGOŃ Szczecin 2:1 (2:1); 0:1 Jakub Bartkowski (24), 1:1 Filip Kendzia (27), 2:1 Nikodem Zawistowski (33).

KKS: Maciej Krakowiak - Nikodem Zawistowski, Bartosz Waleńcik, Filip Kendzia, Przemysław Stolc, Marcin Radzewicz (79 Mateusz Mączyński) - Bartłomiej Putno (66 Michał Borecki), Mateusz Gawlik, Mateusz Wysokiński (78 Karol Smajdor), Toni Segura (85 Bartłomiej Maćczak) - Mateusz Majewski (66 Piotr Giel)



POGOŃ: Jakub Bursztyn - Jakub Bartkowski (68 Piotr Parzyszek), Kóstas Triantafyllópoulos (46 Michał Kucharczyk), Mariusz Malec - Sebastian Kowalczyk (81 Mariusz Fornalczyk), Damian Dąbrowski, Maciej Żurawski (46 Kacper Kozłowski), Kacper Smoliński, Rafał Kurzawa, Kamil Grosicki - Luka Zahovič (62 Jean Carlos Silva)



Żółte kartki: Wysokiński, Smajdor, Krakowiak. Sędziował: Paweł Malec (Łódź).

Szczecinianie rozpoczęli obiecująco i w 24 minucie po centrze lobem Grosickiego, Bartkowski strzałem z powietrza dał portowcom prowadzenie. Zmobilizowało to gospodarzy, którzy już po trzech minutach wyrównali z rzutu rożnego po dwóch główkach i decydującej Kendzi. Po kolejnych trzech minutach Pogoń mogła odzyskać prowadzenie, ale po świetnym podaniu Grosickiego, Żurawski nie trafił w bramkę. W 33 minucie Zawistowski strzałem w tzw. krótki róg dał KKS-owi prowadzenie, a chwilę później miejscowi mogli podwyższy rezultat. Tuż przed przerwą strzelał jeszcze Grosicki, a po przerwie ten najlepszy piłkarz meczu ostrzeliwał bramkę Krakowiaka jeszcze wielokrotnie (w 48, 55, 58 i 77 minucie), w 75 minucie po podaniu Carlosa Silvy miał stuprocentową okazję, a w 89 minucie - "meczową" główkę. W II połowie bramkową szansę dla kaliszan miał jedynie Gawlik w 64 minucie.

- Zacznę od pogratulowania drużynie KKS-u przejścia do następnej rundy Pucharu Polski - powiedział tuż po meczu trener Pogoni Kosta Runjaic. - Przyjmuję pełną odpowiedzialność za ten mecz. Za ustawienie, za to jak graliśmy, jak prezentowaliśmy się na boisku. Za nasz sposób gry po objęciu prowadzenia. To, że liczyliśmy na dużo więcej, że chcieliśmy wygrać i awansować, że drużyna w szatni jest teraz zła i rozczarowana, to myślę, że nie muszę tego nikomu mówić. Przykro mi, że tak się stało. Współczuję naszym kibicom, współczuję zawodnikom. Natomiast nie zasłużyliśmy na awans do kolejnej rundy po tym, jak zaprezentowaliśmy się dziś na boisku, po tym jaki mieliśmy styl. Puchary rządzą się swoimi prawami. Nie jesteśmy pierwszym zespołem w historii, który odpadł z drużyną z niższej ligi. Natomiast nie powinno nam się to przydarzyć. Nawet po drugim straconym golu powinniśmy strzelić choćby wyrównującą bramkę i doprowadzić do dogrywki. Nie zrobiliśmy tego. Czuję się odpowiedzialny za ten mecz, za ten wynik. To materiał do przemyśleń. W niedzielę gramy z Wisłą Kraków. Nikt nie może się teraz schować. Wszyscy musimy skoncentrować się na tym, żeby w najbliższym spotkaniu zaprezentować się o wiele lepiej.

Dwa sezony temu Pogoń odpadła z Pucharu Polski z zespołem z niższej ligi po wystawieniu rezerwowego składu i ten scenariusz miał się już nie powtórzyć. W poprzednim sezonie portowcy nie lekceważyli rywali, ale jak widać wylosowanie II-ligowca, którego wcześniej w pucharowej rywalizacji rozgromili 4:0, chyba uśpiło czujność naszego sztabu szkoleniowego. Na boisko wybiegł nieco eksperymentalny skład i skończyło się blamażem! Nie oszukujmy się: siłą obecnej Pogoni jest defensywa, a szczególnie jej filary, czyli bramkarz Stipica i stoper Zech. Gdy obrońca nie mógł zagrać z powodu wstrząsu mózgu, a golkiper usiadł na ławce, nie było komu zastopować przeciwników. W II połowie trener Kosta Runjaic wzmocnił formacje ofensywne, za obrońców (Triantafyllópoulos, Bartkowski) wprowadzając napastnika (Parzyszek) i skrzydłowego (Kucharczyk), więc na boisku był zaledwie jeden nominalny defensor (Malec), Nie wystarczyło to jednak do przełamania solidnej obrony II-ligowców.©℗ (mij)