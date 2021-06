Piłka nożna. Pucharowe mecze Pogoni w TVP

Wszystkie spotkania Pogoni Szczecin w eliminacjach piłkarskiej Ligi Konferencji Europy będą transmitowane przez TVP - poinformował na Twitterze dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski.

Pogoń zawarła umowę z TVP na mecze 2. rundy eliminacji oraz - w przypadku awansów - kolejnych dwóch rund.

Telewizja Polska pokaże na swoich antenach domowe spotkania portowców. Będzie też starać się o uzyskanie praw do meczów wyjazdowych Pogoni (z reguły odbywa się to na zasadzie wymienności praw obu klubów do spotkań domowych). W praktyce oznacza to, że wszystkie Pogoni w europejskich eliminacjach UECL mogą być pokazywane wyłącznie na antenach Telewizji Polskiej oraz w jej kanałach i aplikacji mobilnej.

W I rundzie szczecinianie mają wolny los, a Pogoń w II rundzie eliminacji zagra z chorwackim NK Osijek. Spotkania odbędą się 22 i 29 lipca. Pierwszy pojedynek rozegrany zostanie w Polsce, a rewanż tydzień później w Chorwacji. (mij)