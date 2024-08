Piłka nożna. Potrzebujemy wsparcia kibiców

Mistrzyni Polski Natalia Oleszkiewicz została wybrana do najlepszej jedenastki poprzedniego sezonu. Fot. Pogoń Szczecin kobiety/Facebook

Servette FC Chenois Féminin będzie pierwszym rywalem piłkarek nożnych Pogoni Szczecin w półfinale turnieju kwalifikacyjnego w ramach 1. rundy eliminacji do Ligi Mistrzyń, zaś w drugim półfinale izraelski FC Kiryat Gat zmierzy się z greckim PAOK-iem Saloniki.

Gospodarzem wrześniowego turnieju będzie Pogoń Szczecin, a 4 września rozegrane zostaną półfinały (szczecinianki zagrają o godz. 20, a drugi mecz rozpocznie się w samo południe), natomiast 7 września o godz. 12 będzie mecz o 3. miejsce, a o godz. 20 - finał.

- Czuję dużą ekscytację, która jest związana z tym wydarzeniem - mówi Natalia Oleszkiewicz, napastniczka Pogoni, która w zeszłym sezonie strzeliła 15 bramek i została królową strzelczyń Orlen Ekstraligi. - Było to moje marzenie, które udało mi się osiągnąć. Będzie to dla mnie duże przeżycie i już nie mogę się doczekać.

W losowaniu 1. rundy ścieżki mistrzowskiej udział wzięły 43 kluby, a Pogoń była w gronie drużyn nierozstawionych i po raz pierwszy zagra w eliminacjach elitarnych rozgrywek. Zespoły zostały podzielone na 11 grup (10 czterozespołowych oraz jedną trzyzespołową).

- Wiemy, że będą to trudne i inne mecze niż te, które dotychczas grałyśmy - zdaje sobie sprawę piłkarka Pogoni. - Oczywiście chcemy je wygrać i przejść dalej. Niezależnie jednak od wyniku, zmierzenie się z zespołami grającymi na takim poziomie, będzie dla nas dużym doświadczeniem.

W okresie przygotowawczym Pogoń rozegrała kilka meczów sparingowych, w tym z drużynami niemieckimi (Union Berlin 2:3, 2:5 RB Lipsk) oraz czeską Slavią Praga (0:3). Pomimo porażek, rywalizacja z mocnymi przeciwnikami była bardzo dobrym pomysłem na przygotowanie się do międzynarodowych rozgrywek.

- Sparingi z zespołami zagranicznymi pokazały nam nasze słabe strony, które w Orlen Ekstralidze były raczej mało widoczne - wyjaśnia N. Oleszkiewicz. - Mogłyśmy również zobaczyć, jak nasze dobre cechy wyglądają na tle lepszych przeciwników.

Cały turniej rozegrany zostanie na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera, na którym na co dzień występują zawodnicy PKO BP Ekstraklasy. Oprócz rangi turnieju, może to zachęcić kibiców do przyjścia na to wydarzenie.

- Uważam, że eliminacje do Ligi Mistrzyń powinny kibiców przekonać - uważa N. Oleszkiewicz. - Jest to dla nas duża sprawa i potrzebujemy ich wsparcia. Bez nich to nie będzie smakowało tak samo.

Losowanie drugiej rundy odbędzie się 9 września. Tam na zwycięzców jedenastu grup czekać będą dodatkowo zespoły: Slavia Praga, włoska Roma oraz szwedzkie Hammarby. Łącznie w drugiej rundzie sparowanych ze sobą zostanie 14 drużyn, a tylko siedem z nich po rozegraniu dwumeczów awansuje do fazy grupowej Ligi Mistrzyń.

W plebiscycie Polskiego Związku Piłkarzy „Piłkarki Wybierają" Natalia Oleszkiewicz wybrana została do najlepszej jedenastki sezonu 2023/2024 Orlen Ekstraligi kobiet. Czy nasza zawodniczka oprócz rodzimych rozgrywek ogląda inne mecze piłki nożnej?

- Po igrzyskach olimpijskich czekam aż ruszy Women’s Super League, śledzę oczywiście Ekstraklasę, a niedługo również ruszy Liga Mistrzów, więc będzie co oglądać - powiedziała na koniec N. Oleszkiewicz.

W poniedziałek rozpoczęła się sprzedaż biletów przez internet i w kasach (otwarte w dni robocze w godz. 12-18) dla karnetowiczów na dwa spotkania (45 zł normalny, 35 zł ulgowy), a od środy będzie już prowadzona sprzedaż otwarta dla wszystkich. W najbliższy poniedziałek rozpocznie się sprzedaż wejściówek na jeden mecz (25 zł normalny, 20 zł ulgowy).

