Piłka nożna. Posiłki z Grudziądza dla Kotwicy

Beniaminek piłkarskiej II ligi, Kotwica Kołobrzeg, znana jest z tego, że co sezon, a właściwie co rundę, dokonuje sporych roszad w składzie. Nie inaczej jest po niedawno wywalczonym awansie na szczebel centralny.

Po sezonie odszedł trener Dietmar Brehmer, jego asystent Michał Wojtowicz i trener bramkarzy Grzegorz Żmija oraz dyrektor sportowy Sebastian Kuchcik. Nowym trenerem został Marcin Płuska, który ostatnio prowadził III-ligową Olimpię Grudziądz, do ostatniej kolejki walczącą z kołobrzeżanami o awans. W skład sztabu szkoleniowca wejdą ponadto: Grzegorz Białek (drugi trener), Dominik Tomczak (asystent trenera) oraz Łukasz Michniewicz (trener przygotowania fizycznego).

Do Kotwicy przychodzi też kilku piłkarzy z wspomnianego wcześniej klubu z Grudziądza: Jakub Bojas, José Cabrera, Michał Cywiński i Tomasz Kaczmarek (dwaj ostatni to byli zawodnicy Błękitnych Stargard). Do Kołobrzegu przenosi się też z Raduni Stężyca Sebastian Murawski (wcześniej m.in. w szczecińskich klubach: SALOS-ie, Pogoni i Świcie, a także w Błękitnych Stargard). Do pierwszej drużyny mogą też trafić: Bartłomiej Kulejewski (Ruch Chorzów), Josip Šoljić (Resovia Rzeszów) i grający wcześniej w rezerwach młody 16-letni Ukrainiec Dmytro Halko.

W osłabionej kołobrzeskim zaciągiem Olimpii Grudziądz nowym trenerem został szczecinianin Bogusław Baniak, który wcześniej był w tym klubie dyrektorem sportowym.

(mij)