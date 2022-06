Piłka nożna. Portowcy rozpoczęli badania, w środę pierwszy trening Pogoni

W poniedziałek pierwsza grupa piłkarzy szczecińskiej Pogoni została poddana niezbędnym badaniom, testom i pomiarom, a byli to zawodnicy III-ligowych rezerw, którzy od środy rozpoczną przygotowania z pierwszym zespołem. Pozostali portowcy, z wyjątkiem kadrowiczów, przejdą badania we wtorek, a dzień później odbędzie się pierwszy trening z nowym szkoleniowcem, Szwedem Jensem Gustafssonem.

- W poniedziałek i wtorek zawodnicy będą poddawani wszystkim niezbędnym badaniom medycznym, a obejmują one pomiary pułapu tlenowego, badania EKG czy wizytę u podologa, czyli lekarza specjalizującego się w chorobach stóp, zaś liczni w Pogoni kadrowicze przejdą testy po powrocie ze zgrupowań swoich reprezentacji - powiedział kierownik drużyny Daniel Strzelecki.

Pierwszy trening zespołowy odbędzie się w najbliższą środę, a później do końca tygodnia drużyna będzie miała zajęcia na boiskach przy Twardowskiego. Następnie, 20 czerwca, Pogoń uda się na 10-dniowy obóz do Opalenicy, gdzie do zespołu dołączą zawodnicy, którzy w czerwcu przebywali na zgrupowaniach swoich reprezentacji narodowych.

Kibice zastanawiają się nad składem naszej drużyny na kolejny sezon. Przypomnijmy, że odeszli: Hubert Matynia (Miedź Legnica), Igor Łasicki (Wisła Kraków?), Piotr Parzyszek (Widzew Łódź, Frosinone Calcio?) i Jakub Bursztyn (Widzew Łódź, ŁKS Łódź ?). Nie wiadomo jaka będzie przyszłość greckiego stopera Kóstasa Triantafyllópoulosa, któremu 30 czerwca kończy się kontrakt z Pogonią. W umowie jest opcja przedłużenia kontraktu o rok, ale klub na razie nie informował, czy do tej prolongaty dojdzie. Sporo transferowych ofert - i to nie tylko z Francji - otrzymał reprezentant Polski Kamil Grosicki. Kilku piłkarzy z Twardowskiego grało ostatnio na wypożyczeniach w innych klubach, więc prawdopodobnie niektórzy z nich powrócą do Szczecina...

