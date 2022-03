Piłka nożna. Polska w finale baraży

We wtorek wieczorem Biuro Komitetu Organizacyjnego FIFA podjęło decyzję o wykluczeniu reprezentacji Rosji z meczu barażowego z Polską o awans do tegorocznych mistrzostw świata w Katarze. Biało-czerwoni od razu uzyskują promocję do finału ścieżki barażowej, w którym 29 marca 2022 roku zmierzą się na Stadionie Śląskim w Chorzowie ze zwycięzcą spotkania Szwecja - Czechy. Ponadto inny mecz barażowy, w którym Szkocja zagra z Ukrainą, został przełożony na czerwiec.

- FIFA ukarała dziś Rosję walkowerem. I bardzo dobrze! W wyniku wojny na Ukrainie, odpowiedzialność musi ponieść także rosyjski futbol. Zero tolerancji dla kraju, który bestialsko zabija cywilów... A my pokazaliśmy, że piłkarska solidarność ma sens! I dalej wspieramy Ukrainę - skomentował na twiterze decyzję FIFA prezez PZPN Cezary Kulesza.

Trener reprezentacji Polski powołał już w poniedziałek 29 piłkarzy z klubów zagranicznych na zgrupowanie przed meczem barażowym. Skład po najbliższej kolejce PKO PB Ekstraklasy selekcjoner poszerzy o piłkarzy z polskiej ligi. W gronie potencjalnych kandydatów są m.in. trzej piłkarze lidera rozgrywek Pogoni Szczecin - Kamil Grosicki, Damian Dąbrowski i Sebastian Kowalczyk. (woj)