Piłka nożna. Polska przegrała z Portugalią 1:5 w meczu Ligi Narodów (akt. 2)

Fot. PAP/Leszek Szymański

Po obiecującej pierwszej połowie, w której Biało-Czerwoni kilkakrotnie zagrozili bramce rywali, po przerwie podopieczni selekcjonera Michała Probierza, byłego pomocnika Pogoni Szczecin, byli już bez szans w pojedynku z Portugalią, a dodajmy, że w drugiej połowie na boisku pojawili się dwaj byli portowcy, najpierw Sebastian Walukiewicz, a w końcówce Adam Buksa (powołanego do kadry Kacpra Kozłowskiego nie było nawet na ławce rezerwowych.

Mecz piłkarski 5. kolejki Grupy 1 Dywizji A Ligi Narodów: Portugalia - Polska 5:1 (0:0); 1:0 Rafael Leão (59), 2:0 Cristiano Ronaldo (72 karny), 3:0 Bruno Fernandes (80), 4:0 Pedro Neto (83), 5:0 Cristiano Ronaldo (87), 5:1 Dominik Marczuk (88).

Portugalia: 1. Diogo Costa - 5. Diogo Dalot, 4. António Silva, 13. Renato Veiga, 19. Nuno Mendes (88, 14. Nuno Tavares) - 18. Pedro Neto (84, 9. Francisco Trincão), 15. João Neves (46, 23. Vitinha), 10. Bernardo Silva (76, 6. Samú Costa), 8. Bruno Fernandes, 17. Rafael Leão (84, 11. João Félix) - 7. Cristiano Ronaldo.

Polska: 12. Marcin Bułka - 18. Bartosz Bereszyński (32, 13. Jakub Kamiński), 2. Kamil Piątkowski, 5. Jan Bednarek (46, 4. Sebastian Walukiewicz), 14. Jakub Kiwior, 21. Nicola Zalewski - 7. Kacper Urbański (73, 16. Adam Buksa), 3. Taras Romanczuk, 10. Piotr Zieliński - 23. Krzysztof Piątek (80, 17. Antoni Kozubal), 9. Mateusz Bogusz (46, 19. Dominik Marczuk).

Żółte kartki: João Neves, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Nuno Tavares - Bułka. Sędziował: Donatas Rumšas (Litwa).

Spotkanie rozpoczęło się pechowo dla Polaków, bo już na przedmeczowej rozgrzewce kontuzji doznał Sebastian Szymański, a w pierwszej połowie urazów nabawili się Bereszyński i Bednarek. Po zmianie stron nasz zespół był już tylko tłem dla rywali.

W drugim piątkowym spotkaniu naszej grupy Szkocja pokonała Chorwację 1:0 (0:0) po golu w 86. minucie Johna McGinna.

1. Portugalia 13 12-4 4 1 0

2. Chorwacja 7 7-7 2 1 2

3. POLSKA 4 8-14 1 1 3

4. Szkocja 4 5-7 1 1 3

Aby mieć szansę na uratowanie się w barażach przed spadkiem z najwyższej dywizji LN, nasz zespół musi w poniedziałek o godz. 20.45 w Warszawie co najmniej zremisować ze Szkocją... Jako ciekawostkę podajmy, że nawet gdyby Polacy wygrali z Portugalczykami, to i tak aby nie spaść z I Dywizji, musieliby ze Szkotami zdobyć co najmniej punkt!

(mij)

***

Wcześniejsza informacja

